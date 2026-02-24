मैं खुश हूं, टीम इंडिया को ये झटका बहुत जरूरी था...दक्षिण अफ्रीका से हार पर क्यों बोले रवि शास्त्री?
टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम की सबसे बड़ी हार को लेकर कहा है कि ये झटका जरूरी था। सुपर 8 के मैच में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके साथ ही टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर तमाम अगर-मगर मंडराने लगे हैं। शास्त्री ने कहा कि टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं और ये झटका बहुत जरूरी था।
आईसीसी रिव्यू पर बात करते हुए शास्त्री ने कहाा कि यह तो बेहतर है कि भारत ने शुरुआत में ये झटका सहा है, बहुत देर से नहीं। इससे वे सुपर 8 के बाकी बचे दो मैचों के लिए अपने प्लान का खाका तैयार कर सकेंगे।
रवि शास्त्री ने कहा, ‘मुझे वास्तव में खुशी है कि ये अभी हो गया, खासकर उस टीम के खिलाफ जिसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय माना जा रहा था। भारत के लिए इस तरह का झटका जरूरी था। इससे वे अपनी रणनीति पर फिर से विचार और आगे सही कॉम्बिनेशन चुनने के लिए मजबूर होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वे वापसी करेंगे। वे इस अनुभव से सीख लेंगे और चीजों को यूं ही हल्के में नहीं लेंगे। सुपर 8 में अगर आप एक अन्य मैच हारे तो आप खुद को बहुत ही गंभीर दबाव में डाल लेंगे।’
अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर में से किसे खिलाया जाए, इस पर चल रही बहस को लेकर शास्त्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें उसे (अक्षर पटेल) लाना चाहिए। आपको अनुभव की जरूरत होती है। मैं तो कहूंगा कि अगर संभव है तो दोनों को खिलाइए, खुद को एक अतिरिक्त विकल्प दीजिए क्योंकि किसी भी दिन किसी न किसी एक गेंदबाज का खराब दिन तो होगा ही। उदाहरण के लिए, उस दिन वरुण चक्रवर्ती का दिन नहीं था और उसने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए आपको उस बैकअप की जरूरत है।'
अक्षर और वॉशि दोनों को खिलाने का विकल्प रखते हुए शास्त्री ने कहा, ‘इससे आपका नंबर 8 मजबूत होगा। अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो उन्हें नंबर 8 पर उतारा जा सकता है। आपके पास 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर शिवम दुबे, 7 पर वॉशिंगटन सुंदर और 8 पर अक्षर रहेंगे। अक्षर जरूरत पड़ने पर नंबर 5 पर भी उतारे जा सकते हैं।’
शास्त्री ने कहा कि अगर 8 नंबर तक बल्लेबाजों के रहने के बाद भी अगर टी20 क्रिकेट में आप सही नहीं कर पा रहे हैं तब तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इससे आप खुद को एक अतिरिक्त बोलिंग ऑप्शन नहीं दे पा रहे जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अहम है। इसका मतलब है कि रिंकू सिंह को बाहर होना पड़ेगा लेकिन अगर वह खेलते हैं तो उन्हें किसी स्पेशलिस्ट बैटर की जगह पर खिलाया जाना चाहिए।
