मैं खुश हूं, टीम इंडिया को ये झटका बहुत जरूरी था...दक्षिण अफ्रीका से हार पर क्यों बोले रवि शास्त्री?

Feb 24, 2026 04:11 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम की सबसे बड़ी हार को लेकर कहा है कि ये झटका जरूरी था। सुपर 8 के मैच में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम की सबसे बड़ी हार को लेकर कहा है कि ये झटका जरूरी था। सुपर 8 के मैच में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके साथ ही टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर तमाम अगर-मगर मंडराने लगे हैं। शास्त्री ने कहा कि टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं और ये झटका बहुत जरूरी था।

आईसीसी रिव्यू पर बात करते हुए शास्त्री ने कहाा कि यह तो बेहतर है कि भारत ने शुरुआत में ये झटका सहा है, बहुत देर से नहीं। इससे वे सुपर 8 के बाकी बचे दो मैचों के लिए अपने प्लान का खाका तैयार कर सकेंगे।

रवि शास्त्री ने कहा, ‘मुझे वास्तव में खुशी है कि ये अभी हो गया, खासकर उस टीम के खिलाफ जिसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय माना जा रहा था। भारत के लिए इस तरह का झटका जरूरी था। इससे वे अपनी रणनीति पर फिर से विचार और आगे सही कॉम्बिनेशन चुनने के लिए मजबूर होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वे वापसी करेंगे। वे इस अनुभव से सीख लेंगे और चीजों को यूं ही हल्के में नहीं लेंगे। सुपर 8 में अगर आप एक अन्य मैच हारे तो आप खुद को बहुत ही गंभीर दबाव में डाल लेंगे।’

अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर में से किसे खिलाया जाए, इस पर चल रही बहस को लेकर शास्त्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें उसे (अक्षर पटेल) लाना चाहिए। आपको अनुभव की जरूरत होती है। मैं तो कहूंगा कि अगर संभव है तो दोनों को खिलाइए, खुद को एक अतिरिक्त विकल्प दीजिए क्योंकि किसी भी दिन किसी न किसी एक गेंदबाज का खराब दिन तो होगा ही। उदाहरण के लिए, उस दिन वरुण चक्रवर्ती का दिन नहीं था और उसने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए आपको उस बैकअप की जरूरत है।'

अक्षर और वॉशि दोनों को खिलाने का विकल्प रखते हुए शास्त्री ने कहा, ‘इससे आपका नंबर 8 मजबूत होगा। अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो उन्हें नंबर 8 पर उतारा जा सकता है। आपके पास 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर शिवम दुबे, 7 पर वॉशिंगटन सुंदर और 8 पर अक्षर रहेंगे। अक्षर जरूरत पड़ने पर नंबर 5 पर भी उतारे जा सकते हैं।’

शास्त्री ने कहा कि अगर 8 नंबर तक बल्लेबाजों के रहने के बाद भी अगर टी20 क्रिकेट में आप सही नहीं कर पा रहे हैं तब तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इससे आप खुद को एक अतिरिक्त बोलिंग ऑप्शन नहीं दे पा रहे जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अहम है। इसका मतलब है कि रिंकू सिंह को बाहर होना पड़ेगा लेकिन अगर वह खेलते हैं तो उन्हें किसी स्पेशलिस्ट बैटर की जगह पर खिलाया जाना चाहिए।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

