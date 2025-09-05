I am excited Ross Taylor came back from retirement after 4 years for T20 World Cup रोमांचित हूं... टी20 वर्ल्ड कप के लिए रॉस टेलर ने 4 साल बाद संन्यास लिया वापस, Cricket Hindi News - Hindustan
I am excited Ross Taylor came back from retirement after 4 years for T20 World Cup

रोमांचित हूं... टी20 वर्ल्ड कप के लिए रॉस टेलर ने 4 साल बाद संन्यास लिया वापस

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रहे और पूर्व कप्तान रॉस टेलर ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए संन्यास का फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने करीब 4 साल पहले क्रिकेट को अलविदा कहा था। अब वह न्यूजीलैंड नहीं, बल्कि अपनी मां के मूल देश समोआ के लिए खेलेंगे। उनका लक्ष्य टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कराना है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 10:18 AM
न्यूजीलैंड के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए संन्यास का फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने करीब 4 साल पहले क्रिकेट को अलविदा कहा था लेकिन अब एक बार फिर वह क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्के जड़ते दिखाई देंगे। टेलर ने सोशल मीडिया पर संन्यास तोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी वापसी को लेकर रोमांचित हैं।

न्यूजीलैंड नहीं, समोआ की तरफ से खेलेंगे टेलर

रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए खेलने के लिए संन्यास का फैसला वापस नहीं लिया है। वह अपनी मां के मूल देश समोआ की तरफ से खेलेंगे और उनका लक्ष्य टीम को आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कराना है।

समोआ की बात करें तो यह एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह न्यूजीलैंड और हवाई के बीच में स्थित है। ये देश दो मुख्य द्वीपों उपोलू और सवाई से बना है। इसके अलावा भी इसमें कई छोटे-छोटे द्वीप हैं और कुछ पर तो आबादी भी नहीं रहती।

टेलर ने संन्यास तोड़ने को लेकर क्या कहा?

रॉस टेलर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया, ‘यह आधिकारिक है- मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं क्रिकेट में समोआ का प्रतिनिधित्व करूंगा। यह मेरे प्यारे खेल में सिर्फ वापसी तक सीमित नहीं है। अपनी विरासत, संस्कृति, गांव और परिवार का प्रतिनिधित्व करने का यह बहुत बड़ा सम्मान है। मैं क्रिकेट में वापसी का मौका मिलने, स्क्वाड में शामिल होने और मैदान के भीतर और उससे बाहर अपने अनुभवों को साझा करने को लेकर रोमांचित हूं।’

अक्टूबर में वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में खेलेंगे टेलर

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान 41 साल के रॉस टेलर अगले महीने अक्टूबर में वर्ल्ड कप एशिया-पैसिफिक क्वालीफाइंग सीरीज में समोआ का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ये क्वालीफाइंग सीरीज ओमान में खेली जाएगी जिसमें मेजबान टीम के अलावा समोआ और पापुआ न्यू गिनी टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने की रेस में शामिल होंगे। क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में तीन-तीन टीमों के तीन ग्रुप रहेंगे। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई करेंगी। टूर्नामेंट की टॉप 3 टीमें 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी जो भारत और श्रीलंका में होना है।

संन्यास के ठीक बाद समोआ के लिए क्यों नहीं खेल सकते थे टेलर?

रॉस टेलर ने 2022 की शुरुआत में आखिरी बार न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेला था। संन्यास के बाद वह राष्ट्रीय टीम बदल नहीं सकते थे क्योंकि इसके लिए एक निश्चित वेटिंग पीरियड है। ये वेटिंग पीरियड अप्रैल में खत्म हुआ जिसके बाद टेलर न्यूजीलैंड से इतर किसी अन्य देश के लिए खेलने के लिए अर्ह हो गए थे। अब उन्होंने समोआ की तरफ से खेलने का ऐलान किया है।

रॉस टेलर का अंतरराष्ट्रीय करियर

रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 19 शतकों और 35 अर्धशतकों के साथ 7683 रन हैं। टेस्ट में उनका औसत 44.66 है। इसके अलावा वह 236 ओडीआई खेले हैं जिनमें 47.55 के शानदार औसत से 8607 रन बनाए हैं। वनडे में उनके नाम 21 शतक और 51 अर्धशतक शामिल हैं। टेलर ने अपने करियर में 102 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। इनमें उनके नाम 1909 रन है। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 7 अर्धशतक लगाए हैं। इस फॉर्मेट में उनका औसत 26.15 और स्ट्राइक रेट 122.37 है।

