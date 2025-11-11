Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़I accepted the responsibility after Mohammad Rizwan told me about stepping down as ODI captain says Shaheen Shah Afridi
कप्तानी को लेकर शाहीन शाह अफरीदी ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मैंने मोहम्मद रिजवान से…

कप्तानी को लेकर शाहीन शाह अफरीदी ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मैंने मोहम्मद रिजवान से…

संक्षेप: पाकिस्तान के वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने दावा किया है कि उन्होंने कप्तानी तभी स्वीकार की जब उनके पूर्ववर्ती मोहम्मद रिजवान ने उन्हें यह पद छोड़ने की जानकारी दी। रिजवान कभी से वनडे टीम की कप्तानी संभाले हुए थे।

Tue, 11 Nov 2025 04:26 PMBhasha रावलपिंडी
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने एक दावा कप्तानी को लेकर किया है। शाहीन शाह अफरीदी ने बताया है कि उन्होंने वनडे टीम की कप्तानी को तभी स्वीकार किया था, जब मोहम्मद रिजवान से उनकी बात हो गई थी। रिजवान ने उनको कप्तानी छोड़ने की जानकारी दी थी। मोहम्मद रिजवान ने काफी समय तक कप्तानी की, लेकिन एकाएक कप्तानी से हट गए। हालांकि, इसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी बताया था कि वह बोर्ड की कुछ शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाहीन ने सोमवार को मीडिया से कहा, ‘‘मैंने रिजवान से इस मामले पर चर्चा करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह जिम्मेदारी ली। रिजवान एकमात्र व्यक्ति थे जिनसे मैंने चर्चा की और मैंने उनसे पूछा कि मेरे कप्तानी स्वीकार करने के बारे में उन्हें कैसा लगा? रिजवान ने खुद फैसला किया कि वह मेरे लिए जगह बनाएंगे और इस तरह चीजें आगे बढ़ीं।’’

शाहीन को 2023 में पाकिस्तान की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड में सिर्फ एक सीरीज के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। शाहीन को 2023 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम के इस्तीफा देने पर यह जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। महज एक सीरीज के बाद उन्हें हटाकर फिर से बाबर आजम को ही कप्तान बना दिया गया।

शाहीन ने कहा कि रिजवान ने उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कप्तान के तौर पर वह बाबर और रिजवान का समर्थन करेंगेस क्योंकि वे टीम के अहम खिलाड़ी हैं और उनके पास काफी अनुभव है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे कोई अहंकार नहीं है और मैं अपने पूर्व कप्तानों सहित सभी से सलाह लेने के लिए तैयार रहता हूं। मैं अतीत में हुई बातों पर ध्यान नहीं देता।’’

इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘अगर आप एक टीम के रूप में सुधार करना चाहते हैं, तो सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। आप यह नहीं कह सकते कि बाबर, रिजवान या फखर (जमां) को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें एक टीम के रूप में तालमेल बिठाना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी।’’ शाहीन ने कहा कि पीसीबी ने उन्हें कप्तानी के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी है, लेकिन वह 2027 विश्व कप में टीम का नेतृत्व करना चाहेंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Shaheen Afridi Mohammad Rizwan Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |