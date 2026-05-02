PSL में हुई रोमांच की हदें पार, हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में किया ये कारनामा; हैदराबाद किंग्समेन फाइनल में- VIDEO
इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी ओवर में जीत के लिए मात्र 6 रनों की दरकार थी, उनके हाथ में 4 विकेट थे। फहीम अशरफ और क्रिस ग्रीन की जोड़ी ने 19वें ओवर में 2 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की मदद से 22 रन बटौरे थे।
पाकिस्तान सुपर लीग का रोमांच उस समय चरम पर पहुंचा जब इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समेन के बीच पीएसएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी ओवर में जीत के लिए मात्र 6 रनों की दरकार थी, उनके हाथ में 4 विकेट थे। फहीम अशरफ और क्रिस ग्रीन की जोड़ी ने 19वें ओवर में 2 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की मदद से 22 रन बटौरे थे।
स्लो ओवर रेट के चलते हैदराबाद किंग्समेन को आखिरी ओवर में एक एक्सट्रा फील्डर 30 गज के घेरे में रखना पड़ा था। आखिरी ओवर से पहले सब कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड के फेवर में दिख रहा था, मगर 20वें ओवर में हुनैन शाह की 6 गेंदों ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। हैदराबाद किंग्समेन ने 2 रनों से इस मैच को अपने नाम किया। हुनैन शाह इस मैच के हीरो रहे। आईए उनके आखिरी ओवर पर एक नजर डालते हैं-
- पहली गेंद- हुनैन शाह ने पहली गेंद गुड लेंथ पर ऑफ साइड में बाहर की तरफ डाली। क्रिस ग्रीन इस पर बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई रन नहीं मिला।
- दूसरी गेंद- हुनैन शाह ने दूसरी गेंद यॉर्कर डाली, जिस पर ग्रीन ने ऑन्ग ऑन की दिशा में एक रन लिया। इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाना काफी मुश्किल था।
- तीसरी गेंद- हुनैन शाह ने तीसरी गेंद वाइड यॉर्कर डाली, जिसका जवाब फहीम अशरफ के पास नहीं था। उन्होंने गेंद को खेलने की पूरी कोशिश की, मगर वह बल्ले से टच तक नहीं कर पाए।
- चौथी गेंद- पहली तीन गेंदों के दबाव के बाद हुनैन शाह को चौथी गेंद पर सफलता मिली। फहीम अशरफ ने यॉर्कर गेंद को सामने की तरफ मारने का प्रयास किया, मगर कनेक्शन अच्छा नहीं था। गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में गई।
- पांचवीं गेंद- नए बल्लेबाज इमाद वसीम को हुनैन शाह ने वाइड यॉर्कर डाली। इमाद ने गेंद को स्लाइस किया, मगर वह पॉइंट पर खड़े फील्डर को बीट नहीं कर पाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहां एक रन मिला।
- छठी गेंद- आखिरी गेंद पर अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 4 रनों की दरकार थी। हुनैन ने यहां विकेटों पर यॉर्कर डालने का प्रयास किया। उनका यह प्रयास सफल रहा। ग्रीन गेंद को टच नहीं कर पाए, गेंद उनके पैड पर लगी। ग्रीन एक रन जरूर दौड़, मगर टीम को जीत नहीं दिला सके।
एक समय पर जब ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच को आसानी से जीत लेगी, वहीं हुनैन शाह ने आखिरी 6 गेंदों पर उनके मुंह से जीत छीन बाजी ही पलट दी। इसी वजह से क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है।
बता दें, हैदराबाद किंग्समेन ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 184 रन ही बना सकी।
हैदराबाद किंग्समेन 2 रनों से इस मैच को जीतकर पीएसएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जालमी से रविवार, 3 मई को होगा। पीएसएल 2026 का फाइनल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें