इंसानों से गलती होती है, मुझसे भी हुईं होंगी; रोहित-कोहली को लेकर गौतम गंभीर ने और क्या कहा?
भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में संकेत दिया है कि हो सकता है कि उनसे विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को हैंडल करने में गलती हुई हो। उन्होंने कहा कि इंसान तो गलती करता ही है और हो सकता है कि उनसे गलती हुई होगी लेकिन उनका इरादा हमेशा नेक रहा है।
भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में संकेत दिया है कि हो सकता है कि उनसे विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को हैंडल करने में गलती हुई हो। उन्होंने कहा कि इंसान तो गलतियां करता ही है और हो सकता है कि उनसे गलती हुई होगी लेकिन उनका इरादा हमेशा नेक रहा है।
रोहित-कोहली संग रिश्तों में तनाव की लगती रही हैं अटकलें
अक्सर ऐसी रिपोर्ट आती रहती है कि गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों में रिश्ते ठीक नहीं हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रशंसक तो सोशल मीडिया पर आरोप लगाते आए हैं कि गंभीर दोनों दिग्गजों को टीम में नहीं चाहते। गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में ही कोहली और रोहित ने पिछले साल टेस्ट को अलविदा कहा था। 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के तुरंत बाद दोनों ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। बाद में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में लचर प्रदर्शन के कुछ महीने बाद पिछले साल आईपीएल सीजन के बीच में दोनों दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब दोनों की नजर अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप पर है।
गौतम गंभीर का दार्शनिक अंदाज
कोलकाता में रेवस्पोर्ट्ज कॉन्क्लेव में गौतम गंभीर से विराट कोहली और रोहित शर्मा से उनके रिश्ते को लेकर सवाल पूछे गए क्योंकि मीडिया में इसे लेकर तरह-तरह की रिपोर्ट आती रहती हैं। गंभीर ने इसका सीधे-सीधे उत्तर देने के बजाय दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गलतियां तो काम का हिस्सा हैं।
गलतियां हुईं होंगी लेकिन इरादा नेक: गंभीर
गौतम गंभीर ने कहा, ‘मैं इंसान हूं। मुझे भी गलतियां करने की इजाजत मिलनी चाहिए। हर किसी की तरह किसी खिलाड़ी को भी गलतियां करने की छूट मिलनी चाहिए। पिछले 18 महीनों में मैंने बिल्कुल गलतियां की होंगी। मैं उससे नहीं भागता लेकिन मैंने हमेशा से एक चीज में यकीन किया है। सही इरादे से गलत फैसला स्वीकार्य है लेकिन ड्रेसिंग रूम में गलत इरादे से गलत फैसला मंजूर नहीं है।’
'हर बात पर सफाई देने की जरूरत नहीं समझता'
गंभीर ने कहा कि वह अपना काम ईमानदारी से करने और खिलाड़ियों के साथ साफ संवाद बनाए रखने पर फोकस किए हुए हैं। उन्होंने कहा, 'जब तक मैं हर चीज ईमानदारी से कर रहा हूं, जब तक मैं ड्रेसिंग रूम में हर किसी के साथ ईमानदार रह सकता हूं, मैं उनकी आंखों में देखकर बात कर सकता हूं, मैं समझता हूं कि तब तक मैं अपने पद के हिसाब से सही काम कर रहा हूं। मैं इसी को जीता हूं। मुझे सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर चीज पर कुछ भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है।'
गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर एक तबका उठाता है सवाल
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब पिछले साल टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया तब से ही दोनों दिग्गजों के गौतम गंभीर के साथ समीकरणों की अक्सर चर्चा होती रहती है। दोनों दिग्गज अब सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं और उनका स्पष्ट लक्ष्य है 2027 का विश्व कप खेलना और भारत को खिताब दिलाना। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा अगला वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? इसे लेकर न तो कभी गौतम गंभीर ने और न ही कभी मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कभी आश्वस्त करने जैसा कुछ जवाब दिया है। उनके जवाबों से तो दोनों दिग्गजों के विश्व कप तक खेलना तो दूर, भारतीय वनडे टीम में जगह पक्की होने पर भी सस्पेंस हो गया था।
ये बात अलग है कि जब दोनों ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ओडीआई सीरीज खेली तब से अपने बल्ले से आलोचकों और उन पर संदेह करने वालों की बोलती बंद कर दी है। उसके बाद फिर वे सवाल जैसे दफन ही हो गए कि क्या दोनों दिग्गज 2027 का विश्व कप खेलेंगे।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें