hum 3 bora gehun bechkar aaye the match dekhne fans angry on bcci after after Lucknow T20I abandoned
हम तीन बोरा गेहूं बेचकर टिकट खरीदे थे; मैच रद्द होने से नाराज दर्शकों ने BCCI पर उठाए सवाल

लखनऊ में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में आए दर्शक रात 9 बजे के बाद तक इस आस में इंतजार करते रहे कि खेल होगा लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ा। एक दर्शक का वीडियो काफी वायरल है जिसमें वह कहता दिख रहा कि टिकट के लिए उसने तीन बोरी गेहूं बेचा था।

Dec 18, 2025 11:14 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच धुंध की वजह से रद्द हो गया। लखनऊ में प्रदूषण का आलम ये था कि हार्दिक पांड्या मास्क लगाकर मैदान में पहुंचे थे और उनकी तस्वीर वायरल हो गई। ओवर घटाकर मैच कराने की कोशिश की गई। कई बार अंपायर इंस्पेक्शन के लिए मैदान पर गए और लौटे, इस उम्मीद में की शायद कुछ इंतजार के बाद आर्टिफिशियल लाइट में विजिबिलिटी खेलने लायक हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार मैच रद्द करना पड़ा। मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में आए दर्शक रात 9 बजे के बाद तक इस आस में इंतजार किए कि खेल होगा लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ा। एक गेंद तक नहीं डाली जा सकी। एक दर्शक का वीडियो काफी वायरल है जिसमें वह कहता दिख रहा कि मैच देखने के लिए उसने तीन बोरी गेहूं बेचा था, मेरा पैसा वापस करो।

लखनऊ के इकाना स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट फैंस उमड़े हुए थे। जब धुंध की वजह से टॉस में देरी होने लगी तो दर्शकों में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार जब कई बार इंस्पेक्शन के बाद भी विजिबिलिटी में कोई सुधार नहीं हुआ तो अंपायरों ने रात 9 बजकर 25 मिनट पर मैच को रद्द करने का फैसला किया।

मैच रद्द होने के बाद ठंड और प्रदूषण के बाद भी धैर्य के साथ इंतजार कर दर्शकों की निराशा के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक दर्शक ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, ‘हम गेहूं बेच के आए थे। तीन बोरा गेहूं बेचकर आए थे मैच देखने। हमारा पैसा वापस करो। हमारा पैसा वापस करो। हम गेहूं बेचकर आए हैं। हमारा पैसा वापस करो।’

कुछ दर्शकों ने बीसीसीआई की शेड्यूलिंग पर भी सवाल उठाया। दिसंबर के दौरान उत्तर भारत में रात के मैच कराने के तुक पर सवाल उठाया।

एक फैन ने कहा, ‘बेहतर होता अगर मैच को दिन में कराया गया होता। टिकट और रीइंबर्समेंट बेमानी है। हम मैच देखना चाहते थे, अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को देखना चाहते थे।’

लखनऊ में स्मॉग की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच रद्द करना पड़ा (एआई से तैयार ग्राफिक्स)

मैच देखने के लिए दूर-दूर से लोग आए थे। एक अन्य फैन ने कहा, 'हम सभी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं। मैं आगरा से यहां मैच देखने आया था। मैं अब बहुत निराश हूं। मैं सुबह-सुबह ही घर से निकल गया था।'

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है।

