भारत WTC फाइनल में कैसे पहुंचेगा? आकाश चोपड़ा ने श्रीलंका सीरीज से पहले चेताया, बोले- अगर सूपड़ा साफ हुआ तो…

भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में अभी पांचवें पायदान पर हैं। आकाश चोपड़ा ने श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले भारत के फाइनल में पहुंचने की संभावना पर अपनी राय का इजहार किया।

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC) का हिस्सा है। भारत फिलहाल अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। उसका जीत प्रतिशत 48.15 है। श्रीलंका (41.67) छठे पायदान पर है। तालिका में शीर्ष दो में रहने वाली टीमों को फाइनल का टिकट मिलता है। भारत को तालिका में अपने स्थिति मजबूत करने और फाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए श्रीलंका सीरीज जीतना अहम है। भारत का मौजूदा चक्र में न्यूजलैंड और साउथ अफ्रीका ने सूपड़ा साफ किया जबकि इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही थी। भारत ने 9 मैचों में से चार जीते और चार गंवाएं जबकि एक ड्रॉ रहा। भारत के अभी 9 टेस्ट बाकी हैं। श्रीलंका सीरीज से पहले आकाश चोपड़ा ने सुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को चेताया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर ने साथ ही एक खतरनाक सिनेरियो बताया है, जिस भारत का फाइनल में पहुंचना तय है लेकिन किसी चमत्कार की दरकार होगी।

'हमारा श्रीलंका में सूपड़ा साफ हुआ तो…' आकाश ने मंगलवार को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में कहा, ''अगर हम श्रीलंका में 2-0 से सीरीज जीत गए तो भारत का जीत प्रतिशत 57.58 हो जाएगा। यह बुरा नहीं है। अगर हम 1-1 से जीतेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होना वाला। भारत को जीत प्रतिशत 48.48 जबकि श्रीलंका का 44.44 होगा। पोजिशन नहीं बदलेगी। भारत पांच और श्रीलंका छह पर ही रहेगा। लेकिन भारत अगर सूपड़ा साफ गया तो हमारा जीत प्रतिशत घटकर 39 रह जाएगा। श्रीलंका का जीत प्रतिशत बढ़कर 61 पर चल जाएगा। श्रीलंका टीम साथ ही चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। अगर हम क्लीन स्वीप कर दें तो थोड़ा फायदा होगा।''

'फाइनल के लिए इतने अंक काफी होंगे' उन्होंने आगे कहा, ''भारत को श्रीलंका सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड दौरे (नवंबर 2026) पर खेलनी है। वहां दो टेस्ट मैच खेलने हैं। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हराना मुश्किल होता है। एक मैच भी अगर आप हार गए तो 50 प्रतिशत पॉइंट्स गए। दोनों जीतने पर 100 प्रतिशत मिलेंगे। एक ड्रॉ हो गया, एक जीत गए और सीरीज भी अपने नाम कर ली, फिर भी मुश्किल होने वाली है।'' पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''जनवरी 2027 से भारत को अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया से पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी हैं। भारत मुश्किल स्थिति में हैं। भारत मौजूदा चक्र में अपने बाकी 9 टेस्ट मैच जीत जाता है तो 74.07 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जो बुरा नहीं। यह फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफी होने चाहिए। अगर हम अपने 9 में से 9 टेस्ट जीतते हैं तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया हमसे से पांच हारेगा। न्यूजीलैंड में भी क्लीव स्वीप होगा। अचानक आप ऊपर चले जाएंगे तो बाकी टीमों के नीचे धकेल देंगे।