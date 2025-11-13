Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़How Virat Kohli inspired 1983 World Cup winner Sandeep Patil to hit the gym at the age of 60
विराट कोहली की वजह से 60 साल की उम्र में पहली बार जिम गया ये दिग्गज क्रिकेटर, बताया दिलचस्प किस्सा

विराट कोहली की वजह से 60 साल की उम्र में पहली बार जिम गया ये दिग्गज क्रिकेटर, बताया दिलचस्प किस्सा

संक्षेप: विराट कोहली से जुड़ा अब एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सामने आया है, जिसमें 60 साल का दिग्गज क्रिकेटर भी उनसे प्रभावित हो गया और जिम जाने लगा। ये दिग्गज कोई और नहीं, बल्कि 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे संदीप पाटिल हैं। 

Thu, 13 Nov 2025 09:07 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अभी तक आपने सुना होगा कि विराट कोहली की फिटनेस को देखकर उनके साथी खिलाड़ी या फिर युवा खिलाड़ी उनसे प्रभावित हुए और वह भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगे, लेकिन अब एक किस्सा सामने आया है, जिसमें 60 साल का दिग्गज क्रिकेटर भी उनसे प्रभावित हो गया और जिम जाने लगा। ये दिग्गज कोई और नहीं, बल्कि 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे संदीप पाटिल हैं, जिन्होंने विराट कोहली का 2016 का वो किस्सा शेयर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने 60 की उम्र में पहली बार जिम जॉइन की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर एक किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कोहली की फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और पूर्व चयनकर्ता को जिम जाने के लिए प्रेरित किया। पाटिल ने याद किया कि 2016 में भारत के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान, वह अपनी पत्नी के साथ एंटीगुआ के एक समुद्र तट पर सुबह की सैर पर गए थे। उस दौरान उन्होंने विराट कोहली को सुबह के 5 बजे योगा करते देखा और फिर वे जिम भी गए। दिन में मैच खेला और फिर से जिम गए।

उन्होंने बताया, "घना अंधेरा था और मैंने देखा कि एक परछाई चुपचाप बैठी है। जब मैं पास गया, तो वह विराट कोहली थे और योग कर रहे थे - सुबह के पांच बजे और मैच वाले दिन। योग के बाद भी कोहली रुके नहीं। वह 45 मिनट तक जिम में रहे और फिर नाश्ता किया। इसके बाद मैच खेला और टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा। पाटिल ने बताया, "दिन का खेल खत्म होने के बाद जब वह होटल लौटे, तो फिर से जिम गए।"

संदीप पाटिल ने भी शुरू कर दिया जिम

पाटिल ने आगे बताया कि कोहली ने उन्हें अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "विराट ने मुझसे कहा, 'संदीप भाई, आपकी हाइट और पर्सनालिटी अच्छी है; आपको वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए।' तो, जिंदगी में पहली बार मैं जिम गया। उस समय मेरी उम्र 60 साल थी।" जिस एंटीगुआ टेस्ट की संदीप पाटिल ने बात की वह 2016 में चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला था। इसे भारत ने पारी और 92 रनों से जीता था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |