विराट कोहली की वजह से 60 साल की उम्र में पहली बार जिम गया ये दिग्गज क्रिकेटर, बताया दिलचस्प किस्सा
संक्षेप: विराट कोहली से जुड़ा अब एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सामने आया है, जिसमें 60 साल का दिग्गज क्रिकेटर भी उनसे प्रभावित हो गया और जिम जाने लगा। ये दिग्गज कोई और नहीं, बल्कि 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे संदीप पाटिल हैं।
अभी तक आपने सुना होगा कि विराट कोहली की फिटनेस को देखकर उनके साथी खिलाड़ी या फिर युवा खिलाड़ी उनसे प्रभावित हुए और वह भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगे, लेकिन अब एक किस्सा सामने आया है, जिसमें 60 साल का दिग्गज क्रिकेटर भी उनसे प्रभावित हो गया और जिम जाने लगा। ये दिग्गज कोई और नहीं, बल्कि 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे संदीप पाटिल हैं, जिन्होंने विराट कोहली का 2016 का वो किस्सा शेयर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने 60 की उम्र में पहली बार जिम जॉइन की।
दरअसल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर एक किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कोहली की फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और पूर्व चयनकर्ता को जिम जाने के लिए प्रेरित किया। पाटिल ने याद किया कि 2016 में भारत के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान, वह अपनी पत्नी के साथ एंटीगुआ के एक समुद्र तट पर सुबह की सैर पर गए थे। उस दौरान उन्होंने विराट कोहली को सुबह के 5 बजे योगा करते देखा और फिर वे जिम भी गए। दिन में मैच खेला और फिर से जिम गए।
उन्होंने बताया, "घना अंधेरा था और मैंने देखा कि एक परछाई चुपचाप बैठी है। जब मैं पास गया, तो वह विराट कोहली थे और योग कर रहे थे - सुबह के पांच बजे और मैच वाले दिन। योग के बाद भी कोहली रुके नहीं। वह 45 मिनट तक जिम में रहे और फिर नाश्ता किया। इसके बाद मैच खेला और टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा। पाटिल ने बताया, "दिन का खेल खत्म होने के बाद जब वह होटल लौटे, तो फिर से जिम गए।"
संदीप पाटिल ने भी शुरू कर दिया जिम
पाटिल ने आगे बताया कि कोहली ने उन्हें अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "विराट ने मुझसे कहा, 'संदीप भाई, आपकी हाइट और पर्सनालिटी अच्छी है; आपको वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए।' तो, जिंदगी में पहली बार मैं जिम गया। उस समय मेरी उम्र 60 साल थी।" जिस एंटीगुआ टेस्ट की संदीप पाटिल ने बात की वह 2016 में चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला था। इसे भारत ने पारी और 92 रनों से जीता था।