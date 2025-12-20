Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़How To Watch Team India squad for T20 World Cup 2026 Announcement Live Streaming Timing All You Need To Know
टी20 वर्ल्ड कप के लिए कितने बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान? नोट कर लीजिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कितने बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान? नोट कर लीजिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होना है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का ऐलान करेंगे। इस दौरान न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भी स्क्वॉड चुना जाएगा।

Dec 20, 2025 07:43 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Team India squad for T20 World Cup 2026 Announcement Live: मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई में आज यानी शनिवार, 20 दिसंबर को आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होना है। टी20 वर्ल्ड कप के होस्ट इस बार भारत और श्रीलंका होंगे, टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा, वहीं फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ चयनकर्ता न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के लिए भी स्क्वॉड का ऐलान करेंगे। IND vs NZ T20I सीरीज 3 जनवरी से खेली जानी है। स्क्वॉड के ऐलान के दौरान अजीत अगरकर के साथ टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मौजूद होंगे, जिनकी अगुवाई में भारत शुक्रवार को ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज 3-1 के अंतर से जीता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:IND vs SA: कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच और POTS? तिलक वर्मा के हाथ लगी 'दोहरी' निराशा

भारतीय स्क्वॉड में सरप्राइज मिलने के चांसेस काफी कम है, जो स्क्वॉड साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुना गया था, उन्हीं में से वर्ल्ड कप टीम के लिए 15 खिलाड़ी चुने जाएंगे। ट्रैवलिंग रिजर्व में कुछ अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। आईए एक नजर वर्ल्ड कप स्क्वॉड के ऐलान से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

यहां देखें भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स:

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कब और कितने बजे होगा?

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा शनिवार, 20 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे IST पर होगी।

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा कहां से होगी?

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा मुंबई में BCCI मुख्यालय से होगी। चयनकर्ताओं के चेयरमैन अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें:गिल के कहने पर सूर्या ने किसे थमाई ट्रॉफी? 31 साल का खिलाड़ी भी था हैरान; VIDEO

कौन से चैनल भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा का टेलीकास्ट करेंगे?

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर होगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
T20 World Cup 2026 Team India
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |