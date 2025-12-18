लखनऊ में T20 मैच देखने गए फैंस कृपया ध्यान दें... टिकट का रिफंड मिलेगा या नहीं? जानिए
लखनऊ में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच देखने गए फैंस कृपया ध्यान दें... फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। टिकट का पूरा रिफंड मिलने वाला है, जिन्होंने इस मैच के टिकट खरीदे थे। इसका ऐलान हो गया है।
क्या आप भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच देखने के लिए गए थे? अगर आपका जवाब हां है तो आपने टिकट जरूर लिया होगा। आप भी चाहते होंगे कि दो दमदार टीमों के बीच मुकाबला शानदार हो, लेकिन कोहरे और धुंध ने सब चौपट कर दिया। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच बिना टॉस फेंके रद्द कर दिया गया। ऐसे में हजारों फैंस को चिंता सता रही है कि उनकी जेब से पैसा खर्च हो गया और मैच भी देखने को नहीं मिला। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
लखनऊ टी20 मैच देखने के लिए भारी भरकम कीमत पर टिकट खरीदने वाले फैंस कृपया ध्यान दें... आपके लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल, बीसीसीआई की पॉलिसी है कि अगर कोई मैच पूरा नहीं होता है तो फिर फैंस को फुल टिकट रिफंड मिलेगा। यहां तक कि जब 9 बजकर 25 मिनट पर आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान हुआ कि अब मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि कोहरा और धुंध बहुत ज्यादा है तो इस बीच स्टेडियम में लगे स्पीकर्स पर एंकर द्वारा इस बात की भी घोषणा की गई थी कि फैंस को टिकट रिफंड मिलेगा।
क्या है टिकट रिफंड पाने का प्रोसेस?
लखनऊ के स्टेडियम में इस बात की घोषणा मैच रद्द होने के बाद हुई थी कि टिकट का पूरा पैसा आपको मिलेगा। इसका प्रोसेस ये है कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट खरीदा है तो आपके खाते में या फिर जिस भी माध्यम से आपने पैसा दिया है, उसी माध्यम से आपका पैसा रिफंड होगा। अगर आपने टिकट काउंटर से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 मैच का टिकट खरीदा है तो टिकट वापस देकर आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा 10 काउंटर बनाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया 19 दिसंबर से शुरू होगी। इस तरह फैंस अपना पैसा रिफंड के तौर पर हासिल कर सकते हैं। जिन फैंस को चिंता थी कि उनका पैसा मारा गया तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने टिकट संभालकर रखने हैं। आपको आपका पैसा मिल जाएगा।