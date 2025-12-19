Cricket Logo
लखनऊ में मैच देखने गए फैंस के लिए खुशखबरी, मिलेगा टिकट का फुल रिफंड; ये है पूरा प्रोसेस

Lucknow Match Ticket Refund Process: लखनऊ टी20 मैच टिकट का पैसा वापस करने का ऐलान आयोजकों ने कर दिया था। अब जानिए कि आप किस तरह से अपने टिकट का रिफंड हासिल कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस जान लीजिए।

Dec 19, 2025 12:00 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Lucknow T20 Match Ticket Refund Process: लखनऊ में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच देखने गए फैंस को निराशा हाथ लगी, क्योंकि कोहरे के कारण मैच शुरू नहीं हो पाया और कैंसल कर दिया गया। ऐसे में फैंस परेशान थे कि उन्होंने भारी भरकम कीमत पर टिकट खरीदे और मैच देखने को नहीं मिला। ऐसे फैंस की परेशानी उसी दिन हल हो गई थी, क्योंकि टिकट का पैसा वापस करने का ऐलान आयोजकों ने कर दिया था। अब जानिए कि आप किस तरह से अपने टिकट का रिफंड हासिल कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूपीएसए के अंतर्गत लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम आता है और संघ ने गुरुवार को ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैच टिकट का फुल रिफंड फैंस को मिलेगा। 7 बजे मैच शुरू होना था और टॉस साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार इंस्पेक्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। फैंस को 9 बजकर 25 मिनट तक आस रही कि मैच कम से कम 5-5 ओवर का भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद फैंस को निराशा मिली, क्योंकि मैच को रद्द कर दिया गया।

यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने रिफंड प्राप्त करने का पूरा प्रोसेस बताया। उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा, "जिन दर्शकों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं, उन्हें उनके ओरिजिनल पेमेंट मोड से रिफंड मिलेगा। रिफंड से जुड़े नोटिफिकेशन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजे जाएंगे। टिकट होल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वे आगे के अपडेट के लिए रेगुलर अपने ईमेल देखते रहें।"

अब सवाल उठता है कि जिन लोगों ने ऑफलाइन टिकट खरीदे हैं, उनका क्या? तो इसका जवाब भी यूपीसीए ने दिया और बताया कि ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले फैंस 20, 21 और 22 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर बने बॉक्स ऑफिस से अपना रिफंड ले सकते हैं। हालांकि, आपको सीधे कैश के तौर पर रिफंड नहीं मिलेगा। आपके बैंक अकाउंट में राशि भेजी जाएगी।

बैंक में भेजे जाएंगे पैसे

ऑफलाइन टिकट होल्डर्स को वेरिफिकेशन के लिए अपने ओरिजिनल फिजिकल टिकट के साथ-साथ एक सरकारी ID की एक कॉपी अवश्य दिखानी होगी। ऑफलाइन टिकट वालों को अपनी बैंक डिटेल्स जमा करनी होंगी और काउंटर पर दिए गए रिफंड फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरना होगा। इसके बाद ओरिजिनल टिकट और भरा हुआ फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए जमा करना होगा। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

