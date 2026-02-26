भारत का आज जिम्बाब्वे से ‘करो या मरो’ मैच! सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए क्या करना होगा?
भारत का आज टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के साथ-साथ नेट रन रेट पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 48वां मुकाबला आज यानी गुरुवार, 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। भारत और जिम्बाब्वे दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए यह मैच जीतना अहम है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया को सुपर-8 के पहले मैच में साउथ अफ्रीका से तो सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे को वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। भारत और जिम्बाब्वे में से आज जो टीम हारेगी उसका टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सफर यहीं समाप्त हो जाएगा, वहीं जीतने वाली टीम वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल की रेस में बनी रहेगी। आईए समझते हैं भारत और जिम्बाब्वे का सेमीफाइनल समीकरण-
भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल सिनेरियो
टीम इंडिया को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना है तो ना सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि नेट रन रेट को भी ध्यान में रखना होगा। साउथ अफ्रीका से मिली 76 रनों की हार ने भारत का नेट रन रेट काफी खराब कर दिया है। टीम इंडिया का नेट रन रेट फिलहाल -3.800 का है। भारत को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना है तो नेट रन रेट में जरूर इजाफा करना होगा।
भारत को अगर अपना नेट रन रेट पॉजिटिव में लाना है तो जिम्बाब्वे को कम से कम 77 रनों से हराना होगा। वहीं अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ चेज करती है तो-
101 रन - 7.1 ओवर में चेज करने होंगे
121 - 8.1 ओवर में चेज करने होंगे
141 - 10 ओवर में चेज करने होंगे
161 - 11.3 ओवर में चेज करने होंगे
181 - 12.5 ओवर में चेज करने होंगे
जिम्बाब्वे की कहानी भी भारत से मिलती-जुलती
वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद जिम्बाब्वे का नेट रन रेट भी काफी खराब हो गया है। सही मायने में कहा जाए तो उनकी हालत भारत से भी ज्यादा खसता है। जिम्बाब्वे का नेट रन रेट -5.350 का है। अगर जिम्बाब्वे को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की रेस में बना रहना है तो उन्हें ना सिर्फ भारत पर जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि नेट रन रेट सुधारने के लिए बड़े अंतर से टीम इंडिया को हरना होगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें