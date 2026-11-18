टीम इंडिया को कैसे मिलेगा WTC FINAL का टिकट? एक चूक भी पड़ सकती है गिल एंड कंपनी पर भारी
टीम इंडिया को अगर WTC FINAL में पहुंचना है तो फिर कम से कम बाकी के बचे सात टेस्ट मैच जीतने होंगे। अगर एक से ज्यादा मैच में हार मिलती है तो फिर भारत के लिए रास्ते बंद हो सकते हैं।
टीम इंडिया को आसानी से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल का टिकट मिलने वाला नहीं है। भारतीय टीम को इसके लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। भारत के अभी 7 मैच डब्ल्यूटीसी की इस साइकिल में बाकी हैं, लेकिन भारत के सिनेरियो यह है कि एक से ज्यादा हार भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यहां तक कि ड्रॉ भी भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं होगा। ऐसे में आने वाला हर एक टेस्ट भारत के लिए आग के दरिया जैसा होगा। भारत यहां से हर एक मैच में अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। आप पूरा सिनेरियो समझ लीजिए कि भारत कहां टिकता है।
टीम इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में कुल 11 टेस्ट खेले हैं। इनमें से 5 जीते हैं, 4 गंवाए हैं और 2 ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। जीत प्रतिशत भारत का 51.52 है। पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है। अभी भी 7 टेस्ट मैच भारत के बाकी हैं, जिनमें से दो टेस्ट इसी सीरीज में खेले जाएंगे, जबकि 5 टेस्ट मैच भारत में ही शुभमन गिल एंड कंपनी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं।
अभी भारत 51.52% जीत प्रतिशत के साथ चौथे पायदान पर हैं, लेकिन टीम इंडिया को WTC Final के पहुंचने की रेस में बने रहने के लिए बहुत कुछ करना है। अगर भारत अपने बाकी बचे सात टेस्ट मैच जीत जाता है तो आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन ध्यान यहां यह भी देना होगा कि ओवर-रेट के लिए कोई पॉइंट्स न कटें। इस तरह जीत प्रतिशत 70.37% हो जाएगा। वहीं, छह जीत और एक ड्रॉ से जीत प्रतिशत घटकर 66.67 हो जाएगा, जबकि छह जीत और एक हार से जीत प्रतिशत 64.81% हो जाएगा। इस केस में भी टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने के चांस होंगे, लेकिन दो हार काम खराब कर सकती हैं। ऐसे में इंडिया के पास गलती की बहुत कम गुंजाइश है।
भारत के लिए क्या है अच्छी खबर?
इस केस में अच्छी बात भारत के लिए यह है कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। इन दोनों टीमों को अगर भारत हराता है तो अभी ये टीमें शीर्ष पर हैं, लेकिन हारने से इनके पॉइंट्स और जीत प्रतिशत घटेगा और इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। उदाहरण के लिए भले ही ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी बचे 9 टेस्ट मैचों में से 4-5 टेस्ट जीत ले और न्यूज़ीलैंड छह मैच भी जीत ले तो भी भारत फाइनल में पहुंच जाएगा।
अगर भारतीय टीम इस सीरीज में दोनों मैच हार जाती है तो फिर फाइनल में पहुंचना भारत के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक मैच भारत हारा और एक ड्रॉ कराया तो भी टॉप 2 में जगह मिलना मुश्किल होगा। एक जीत और एक हार भारत पचा सकता है, जबकि एक जीत और एक ड्रॉ भी भारत के लिए फायदे का सौदा होगा। अगर भारत दोनों टेस्ट जीत जाता है तो बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भारत के पास होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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