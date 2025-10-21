वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल के लिए कैसे क्वालीफाई कर सकती है टीम इंडिया? जानिए हर एक समीकरण
संक्षेप: वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया कैसे क्वालीफाई कर सकती है? इसका हर एक समीकरण जान लीजिए। श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अब 4 टीमें एक पायदान के लिए लड़ रही हैं।
ICC Womens Cricket World Cup 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार में से तीन टीमें फाइनल हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम ने इस मेगा इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब एक पायदान के लिए चार टीमों के बीच भिड़ंत है। बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि मेजबान भारतीय टीम कैसे वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाएगी? इसका हर एक समीकरण जान लीजिए।
दरअसल, श्रीलंका ने जैसे ही बांग्लादेश को लीग फेज के मैच में हराया। वैसे ही बांग्लादेश की टीम के लिए टॉप 4 में जगह बनाना असंभव हो गया। इस बीच सह-मेजबान श्रीलंका की टीम के टॉप 4 में फिनिश करने के चांस बढ़ गए। भारत और श्रीलंका के अलावा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल की रेस में जिंदा है। पाकिस्तान के टॉप 4 में फिनिश करने के चांस कम हैं, क्योंकि टीम ज्यादा से ज्यादा 6 अंक हासिल कर सकती है। श्रीलंका की टीम भी 6 अंकों तक ही पहुंच पाएगी।
इसके अलावा इंडिया और न्यूजीलैंड में से भी कोई एक टीम ज्यादा से ज्यादा 6 अंकों तक पहुंच पाएगी, क्योंकि दोनों के बीच एक मुकाबला खेला जाना है। इस तरह कहा जा सकता है कि इस मैच को जो टीम जीतेगी, उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। भारतीय टीम अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतती है तो एक कदम उसका टॉप 4 में होगा, क्योंकि नेट रन रेट भारत का तीन मैचों में हार मिलने के बावजूद अच्छा है। भारत को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए अपने दोनों मैच जीतने होंगे। अगर न्यूजीलैंड को भी भारत बड़े अंतर से हरा देता तो फिर बात नेट रन रेट पर आएगी, जो अभी भारत का अच्छा है। आखिरी मैच में भारत को बांग्लादेश से भिड़ना है। पाकिस्तान के 2 मैच बाकी हैं। अगर एक मैच भी टीम हारी या फिर बारिश में धुला तो टीम सेमीफाइनल की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो जाएगी।