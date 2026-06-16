इंडिया ए को कैसे मिल सकता है ट्राई नेशन वनडे सीरीज के फाइनल का टिकट? जानिए हर एक समीकरण
ट्राई नेशन वनडे सीरीज के फाइनल में टीम इंडिया ए कैसे पहुंच सकती है? इसके बारे में हर एक समीकरण जान लीजिए। इस वक्त भारत की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। दो हार के बाद भी स्थिति अच्छी है।
इंडिया ए इस समय श्रीलंका में ट्राई नेशन वनडे सीरीज खेल रही है। इस टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसा सितारा है, जबकि तिलक वर्मा जैसा अनुभवी बल्लेबाज है। इसके अलावा आईपीएल 2026 में धमाल मचाने वाले प्रभसिमरन सिंह समेत कई खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया की स्थिति इस ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी नहीं है। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम पर फाइनल से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि टीम लगातार दो मैच हार चुकी है। ऐसे में फाइनल का टिकट कैसे मिल सकता है? उसके बारे में हर एक समीकरण जान लीजिए।
दरअसल, इस सीरीज में इंडिया ए टीम ने तीन मुकाबले खेल लिए हैं। इनमें से एक ही मैच इंडिया ए टीम ने जीता है। श्रीलंका ए टीम को अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने बुरी तरह से हराया था, जबकि दूसरे मैच में अफगानिस्तान से बारिश से बाधित मैच में डीएलएस की वजह से हार मिली थी। वहीं, तीसरे मैच में मेजबान श्रीलंका से टाई हुए मैच में सुपर ओवर में हार मिली थी। अब सिर्फ एक ही मैच इंडिया ए का बाकी है, जिसके दम पर टीम फाइनल में जाने की पूरी कोशिश करेगी।
कैसे मिलेगा इंडिया ए को फाइनल का टिकट?
इंडिया ए को फाइनल का टिकट अभी भी मिलने की पूरी उम्मीद है। तीन टीमों वाली इस सीरीज में इंडिया ए टीम इस वक्त दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर 3 मैचों में से दो मैच जीतने वाली श्रीलंका ए टीम है, जबकि तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान ए टीम है। अगर भारत की टीम ने अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को हरा दिया तो भी टीम को फाइनल का टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि, इंडिया ए के फाइनल में जाने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। वहीं, मैच हारने पर कहानी खत्म हो जाएगी।
ऐसे में इंडिया ए को करना यह होगा कि कल होने वाले मैच में पहले तो अफगानिस्तान को तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम हराए, जिससे कि टीम के खाते में 4 पॉइंट्स हो जाएं। इसके बाद भारत को यह दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम या तो श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मैच हार जाए या फिर जीत भी जाए तो मामूली अंतर से जीते, ताकि बेहतर नेट रन रेट की वजह से इंडिया ए को फाइनल में जाने का टिकट मिल जाए। अगर मैच बारिश में धुल जाता है तो फिर टीम फाइनल की रेस से बाहर भी हो जाएगी, क्योंकि फिर अफगानिस्तान को सिर्फ श्रीलंका से मैच जीतना होगा। अगर वह भी मैच रद्द होता है तो भी अफगानिस्तान की टीम ही आगे जाएगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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