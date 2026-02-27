पाकिस्तान आज हो सकता है T20 वर्ल्ड कप से बाहर, ENG vs NZ मैच पर टिकी सलमान एंड कंपनी की निगाहें
आखिरी मैच से पहले ही पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम आज इंग्लैंड की जीत की दुआएं करेगी। इंग्लैंड के जीतने के बावजूद पाकिस्तान को अपना भी मैच जीतना होगा।
पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। आज रात यानी 27 फरवरी की रात को इसका फैसला हो सकता है कि पाकिस्तान की सांसे इस टूर्नामेंट में जीवित रहेंगी या नहीं? पाकिस्तान की टीम तभी सेमीफाइनल में जाने का सपना देख सकती है, जब आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड से करारी हार मिले। अगर इस मैच में इंग्लैंड की टीम को न्यूजीलैंड की टीम हरा देती या फिर बारिश में मैच धुल जाता है तो फिर टूर्नामेंट से पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। पूरा समीकरण पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का क्या है? ये आप समझ लीजिए।
पाकिस्तान की टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा समीकरण नेट रन रेट यानी NRR के साथ ही। अपनी जीत और न्यूजीलैंड की हार से भी बात बनने वाली नहीं है। ऐसे में पहली शर्त तो पाकिस्तान के लिए यही होगी कि इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे। पाकिस्तान ये भी दुआ करेगा कि न्यूजीलैंड को करारी हार मिले, जिससे कि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट गिर जाए, जो अभी +3.050 है। अभी न्यूजीलैंड के खाते में 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन जीत मिलती है या फिर मैच बारिश में धुलता है तो फिर न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है।
पाकिस्तान दुआ करेगा कि इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को बहुत बड़े अंतर (जैसे कि 60-70 रन) से हरा दे, ताकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट नीचे गिर जाए। हालांकि, पाकिस्तान को भी बड़ी जीत चाहिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का नेट रन रेट -0.461 है। उदाहरण के तौर पर अगर इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को 50 रन से हराया तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ कम से कम 20-25 रनों से जीत दर्ज करनी होगी। अगर पहले गेंदबाजी की रन चेज करनी पड़ी तो फिर जल्द से जल्द मैच खत्म करना होगा। नेट रन रेट का पूरा ध्यान मैच के दौरान पाकिस्तान को रखना होगा, जो कि पहली पारी के रनों के आधार पर आसानी से निकाला जा सकता है।
पाकिस्तान की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए का हिस्सा थी। पाकिस्तान ने ग्रुप फेज में 4 में से 3 मैच जीते थे, जबकि सुपर 8 का पहला मुकाबला उनका बारिश में धुल गया था। इसके बाद इंग्लैंड की टीम से उनको करारी हार मिली। इससे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस कम हो गए थे, क्योंकि एक मुकाबला पहले ही बारिश की भेंट चढ़ गया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें