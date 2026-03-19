IPL में कप्तान की कुर्सी संभालने के लिए कितना तैयार ईशान किशन? ये आंकड़े कर देंगे हैरान

ईशान किशन सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले से धमाल मचाकर ही आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान नहीं बने, बल्कि टी20 क्रिकेट में बतौर कप्तान उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें यह कुर्सी दिलाई है।

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 का आगाज होने से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। निमयमित कप्तान पैट कमिंस के चोटिल होने की वजह से SRH सीजन की शुरुआत में नए कप्तान के अंडर खेलेगी। जब तक पैट कमिंस अपनी इंजरी से रिकवर होकर वापस नहीं आ जाते, तब तक हैदराबाद ने ईशान किशन को अपना नया कप्तान चुना है, वहीं अभिषेक शर्मा इस दौरान उप-कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। एक तरफ भारतीय फैंस ईशान किशन को यह उपलब्धि हासिल करता देख काफी खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जहन में सवाल है कि वह आईपीएल जैसे बड़े मंच पर कप्तानी करने के लिए कितना तैयार है? कहीं कप्तानी का दबाव उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पर तो नहीं पड़ेगा?

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईशान किशन आईपीएल में कप्तानी के लिए एकदम तैयार हैं। उनका इस पोजिशन के लिए चयन सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप में उनकी सफलता को देखकर नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की मेहनत छिपी है।

जी हां, ईशान किशन का टीम इंडिया में कमबैक भी इसी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के दम पर ही हुआ था।

2026 की शुरुआत में ही जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन का चयन हुआ तो हर कोई हैरान था कि अचानक कैसे उनकी टीम इंडिया में एंट्री हुई। उनका नाम तो टी20 क्रिकेट में दूर-दूर तक नहीं था। मगर बता दें, जब सभी खिलाड़ी शुभमन गिल और संजू सैमसन पर ध्यान लगाए हुए थे तब ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल मचा रहे थे।

ईशान किशन की अगुवाई में ही झारखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब उठाने में कामयाब रहा था। उन्होंने बतौर कप्तान ही नहीं बल्कि बतौर बल्लेबाज भी इस टूर्नामेंट में इंप्रेस किया था।

बतौर कप्तान ईशान किशन के अगर टी20 आंकड़ों की बात करें तो, किशन ने 2019 से अब तक 29 T20 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से उन्होंने 24 मैच जीते और केवल पांच हारे। वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी कप्तानी में झरखंड 11 में से फाइनल समेत 10 मैच जीता था।