How much more is the prize money of Women World Cup 2025 than Men World Cup 2023 ICC surprised everyone मेंस वर्ल्ड कप 2023 से कितनी अधिक है वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी? ICC ने हर किसी को चौंकाया, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़How much more is the prize money of Women World Cup 2025 than Men World Cup 2023 ICC surprised everyone

मेंस वर्ल्ड कप 2023 से कितनी अधिक है वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी? ICC ने हर किसी को चौंकाया

भारत में हुए मेंस वर्ल्ड कप 2023 में कुल प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर रखी गई थी, वहीं वुमेंस वर्ल्ड कप की कुल प्राइज मनी 13.88 मिलियन डॉलर रखी गई है, जो 3.88 मिलियन डॉलर, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 34 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 01:47 PM
share Share
Follow Us on
मेंस वर्ल्ड कप 2023 से कितनी अधिक है वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी? ICC ने हर किसी को चौंकाया

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहे वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने हर किसी को चौंकाते हुए इस बार प्राइज मनी में 297 प्रतिशत का इजाफा किया है। न्यूजीलैंड में 2022 में हुए पिछले वर्ल्ड कप में जहां वुमेंस वर्ल्ड कप की कुल प्राइज मनी 3.5 मिलियन डॉलर थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 13.88 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। आईसीसी के प्राइज मनी के उछाल से दुनिया इसलिए भी हैरान है क्योंकि यह मेंस वर्ल्ड कप 2023 से भी अधिक है।

ये भी पढ़ें:महिला वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में 297% का ऐतिहासिक उछाल, किसे मिलेगी कितनी रकम?

जी हां, भारत में हुए मेंस वर्ल्ड कप 2023 में कुल प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर रखी गई थी, वहीं विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को 4 मिलियन डॉलर तो, उप-विजेता भारत को 2 मिलियन डॉलर से नवाजा गया था।

वहीं बात आगामी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की करें तो, मेंस वर्ल्ड कप 2023 की तूलना में प्राइज मनी 3.88 मिलियन डॉलर बढ़ाई गई है जो भारतीय रुपए के हिसाब से 34 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है।

वुमेंस वर्ल्ड कप की विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर यानी 39.54 करोड़ रुपए की ईनामी राशि से नवाजा जाएगा, वहीं उप-विजेता को 19.77 करोड़ रुपए मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:गिल Vs कोहली Vs तेंदुलकर: 55 वनडे के बाद कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे आंकड़े

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देना चाहता है, इसी रणनीति के अनुरूप प्राइज मनी में बंपर इजाफा किया गया है। बता दें, वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले आईसीसी मेंस और वुमेंस क्रिकेट के वेतन में समानता लागू कर चुका है।

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा, "यह घोषणा महिला क्रिकेट के सफर में एक निर्णायक मील का पत्थर है। पुरस्कार राशि में यह चार गुना वृद्धि महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इसके दीर्घकालिक विकास के प्रति हमारी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा संदेश सरल है, महिला क्रिकेटरों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे इस खेल को पेशेवर रूप से चुनेंगी तो उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार किया जाएगा। यह वृद्धि एक विश्वस्तरीय आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित करने और खिलाड़ियों और प्रशंसकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की हमारी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। महिला क्रिकेट उल्लेखनीय रूप से उन्नति की ओर अग्रसर है, और हमें विश्वास है कि इस कदम से यह गति और तेज होगी।"