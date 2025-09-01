मेंस वर्ल्ड कप 2023 से कितनी अधिक है वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी? ICC ने हर किसी को चौंकाया

भारत में हुए मेंस वर्ल्ड कप 2023 में कुल प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर रखी गई थी, वहीं वुमेंस वर्ल्ड कप की कुल प्राइज मनी 13.88 मिलियन डॉलर रखी गई है, जो 3.88 मिलियन डॉलर, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 34 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहे वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने हर किसी को चौंकाते हुए इस बार प्राइज मनी में 297 प्रतिशत का इजाफा किया है। न्यूजीलैंड में 2022 में हुए पिछले वर्ल्ड कप में जहां वुमेंस वर्ल्ड कप की कुल प्राइज मनी 3.5 मिलियन डॉलर थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 13.88 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। आईसीसी के प्राइज मनी के उछाल से दुनिया इसलिए भी हैरान है क्योंकि यह मेंस वर्ल्ड कप 2023 से भी अधिक है।

जी हां, भारत में हुए मेंस वर्ल्ड कप 2023 में कुल प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर रखी गई थी, वहीं विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को 4 मिलियन डॉलर तो, उप-विजेता भारत को 2 मिलियन डॉलर से नवाजा गया था।

वहीं बात आगामी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की करें तो, मेंस वर्ल्ड कप 2023 की तूलना में प्राइज मनी 3.88 मिलियन डॉलर बढ़ाई गई है जो भारतीय रुपए के हिसाब से 34 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है।

वुमेंस वर्ल्ड कप की विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर यानी 39.54 करोड़ रुपए की ईनामी राशि से नवाजा जाएगा, वहीं उप-विजेता को 19.77 करोड़ रुपए मिलेंगे।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देना चाहता है, इसी रणनीति के अनुरूप प्राइज मनी में बंपर इजाफा किया गया है। बता दें, वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले आईसीसी मेंस और वुमेंस क्रिकेट के वेतन में समानता लागू कर चुका है।