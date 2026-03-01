पाकिस्तान की टीम को नहीं मिला सेमीफाइनल का टिकट, मगर प्राइज मनी में से मिलेंगे इतने करोड़ रुपये
पाकिस्तान की टीम भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन फिर भी टीम को करोड़ों रुपये प्राइज मनी में से मिलने वाले हैं। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट कुल 4 मुकाबले जीते हैं और दो हारे हैं। एक बेनतीजा रहा है।
पाकिस्तान की टीम ने शनिवार 28 फरवरी को टी20 विश्व कप 2026 के अपने आखिरी सुपर 8 के मैच में जीत दर्ज की। हालांकि, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं थी, बल्कि 65 रनों का अंतर भी जरूरी था। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ महज 5 रन से जीत पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बावजूद इसके पाकिस्तान की टीम आईसीसी की ओर से प्राइज मनी में से कई करोड़ रुपये मिलने वाले हैं।
आईसीसी ने वैसे तो अभी तक आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्राइज मनी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की अपेक्षा इस बार के मेगा इवेंट की प्राइज मनी में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। विजेता टीम को 3 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब साढ़े 27 करोड़ रुपये, जबकि उपविजेता को 1.6 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 14 करोड़ 65 लाख रुपये मिलने वाले हैं।
अब सवाल है कि पाकिस्तान की टीम को कितनी रकम मिलने की संभावना है? इसका जवाब है कि सुपर 8 में पहुंचकर ही पाकिस्तान ने 3 लाख 80 हजार डॉलर की इनामी राशि पक्की कर ली थी, जो करीब साढ़े 3 करोड़ के आसपास बैठती है। इसके अलावा टीम ने टूर्नामेंट में 4 मैच जीते थे, जिसके लिए बोनस होगा करीब 1.19 करोड़ रुपये, क्योंकि एक मैच जीतने पर आईसीसी करीब 26 लाख रुपये देती थी। इस तरह करीब पाकिस्तान की टीम को करीब 5 करोड़ रुपये प्राइज मनी के तौर पर मिलेंगे।
पाकिस्तान की टीम ने ग्रुप फेज में नीदरलैंड, यूएसए और नामीबिया को हराया था, जबकि सुपर 8 के मैच में श्रीलंका को मात दी। सुपर 8 का एक मैच बारिश में धुल गया था। इसके अलावा ग्रुप फेज में पाकिस्तान को भारत और सुपर 8 स्टेज में इंग्लैंड के हाथों हार मिली थी।
