बीसीसीआई के बैंक बैलेंस में कितने रुपए? आंकड़ा जान चौंक जाएंगे आप! 5 साल में 14000 करोड़…

Bhasha नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 05:55 AM
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के खजाने में पिछले पांच सालों में 14,627 करोड़ रुपये आए हैं और इनमें से 4,193 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में ही आए। इस प्रकार बीसीसीआई का ‘बैंक बैलेंस’ जो 2019 में 6,059 करोड़ का था वो अब 2025 में बढ़कर 20,686 करोड़ रुपए का हो गया है। ‘क्रिकबज़’ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य इकाइयों को सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद भी, सामान्य कोष में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई और 2019 में यह कोष 3,906 करोड़ रुपये का था, जो 2024 में बढ़कर लगभग दोगुना यानी 7,988 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़े राज्य एसोसिएशन के साथ साझा किए गए।

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पेश किए गए लेखा-जोखा में कहा गया है कि मानद सचिव ने सदस्यों को बताया कि 2019 से बीसीसीआई की नकद और बैंक में जमा राशि 6,059 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,686 करोड़ रुपये हो गई है।

इसमें कहा गया है कि 6,059 करोड़ रुपये तब थे जब राज्य क्रिकेट संघों को भुगतान नहीं किया गया था, जबकि 20,686 करोड़ रुपये राज्य क्रिकेट संघों का बकाया भुगतान करने के बाद हैं।

बोर्ड की अंतर्राष्ट्रीय मैचों से मीडिया अधिकारों से आय पिछले साल के 2,524.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 813.14 करोड़ रुपये हो गई, जिसका मुख्य कारण आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान कम अंतरराष्ट्रीय घरेलू मैच हैं।

पुरुषों के सीनियर अंतर्राष्ट्रीय दौरों और आयोजनों से सकल प्राप्तियां पिछले साल के 642.78 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 361.22 करोड़ रुपये रह गईं। बीसीसीआई की निवेश आय ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया, बैंक जमा पर ब्याज आय 986.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले साल 533.05 करोड़ रुपये थी।

बोर्ड ने 1,623.08 करोड़ रुपये का अधिशेष दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के 1,167.99 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसका मुख्य कारण आईपीएल 2023 अधिशेष और आईसीसी वितरण में वृद्धि है।

