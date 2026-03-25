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RCB की डील में BCCI को कितना कमीशन मिलेगा? WPL के हिस्से में आएंगे इतने करोड़ रुपये

Mar 25, 2026 04:50 pm ISTBhasha
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आदित्य बिड़ला ग्रुप के नेतृत्व वाले समूह ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी)को खरीदने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) ने मंगलवार को आरसीबी को बेचने की घोषणा की।

RCB की डील में BCCI को कितना कमीशन मिलेगा? WPL के हिस्से में आएंगे इतने करोड़ रुपये

यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की बिक्री का सौदा लगभग दो अरब डॉलर (18,776 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार, इसमें महिला प्रीमियर लीग (WPL) के लिए 540 करोड़ रुपये का भुगतान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को दिया जाने वाला पांच प्रतिशत कमीशन भी शामिल है। यूएसएल ने मंगलवार को अपनी शत-प्रतिशत हिस्सेदारी एक निवेशक समूह को 1.78 अरब डॉलर (16,660 करोड़ रुपये) के नकद सौदे में बेचने की घोषणा की थी।

डील में RCB की पुरुष-महिला टीम शामिल

डील में आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमों को शामिल किया गया है। इस खरीदार समूह में आदित्य बिड़ला समूह, द टाइम्स ऑफ इंडिया समूह, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल) के पास ही आरसीबी की पुरुष और महिला टीमों का स्वामित्व है, जो आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में हिस्सा लेती हैं। एक सूत्र ने बताया, “लेनदारियों के समायोजन के बाद इस सौदे का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपये के करीब है, जो इसके मूल्यांकन को दो अरब डॉलर के निकट ले जाता है।”

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विक्रम बिड़ला बनेंगे आरसीबी के चेयरमैन

यूएसएल, ब्रिटेन की डियाजियो की सहायक कंपनी है और वह अब आरसीबी से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि यह टीम उनके मुख्य व्यवसाय का हिस्सा नहीं थी। समझौते के तहत एबीजी के निदेशक आर्यमान विक्रम बिड़ला को आरसीबी का चेयरमैन (प्रमुख) बनाया जाएगा, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के सत्यन गजवानी उनके उप प्रमुख होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को अमेरिका स्थित कल सोमानी के नेतृत्व वाले समूह ने 1.63 अरब डॉलर (लगभग 16,290 करोड़ रुपये) में खरीदा था।

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सोमानी ने शत-प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी

सोमानी एक कंसोर्टियम को हेड करेंगे जिसमें वॉलमार्ट भी शामिल है, और उनके ग्रुप ने रॉयल्स में पूरी 100 परसेंट हिस्सेदारी खरीद ली है - जो आईपीएल की ओरिजिनल आठ फ्रेंचाइजी में से एक है। स्कॉट्सडेल, एरिजोना के रहने वाले, 50 साल के कल सोमानी को क्रिकेट के अलावा गोल्फ में भी दिलचस्पी है। वह मोटर सिटी गोल्फ़ क्लब के फाउंडर्स में से एक हैं, जिसका गोल्फ के लेजेंड टाइगर वुड्स से जुड़ाव है। उनके बेटे, अर्जुन सोमानी, यूएस जूनियर सर्किट में एक होनहार टैलेंट हैं। सोमानी की दिलचस्पी पढ़ाई से लेकर खेल तक है और वह कई कंपनियों के फाउंडर हैं।

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