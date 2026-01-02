2026 में क्रिकेट के मैदान पर कितनी बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? 3 ICC वर्ल्ड कप कर रहे हैं इंतजार

संक्षेप: भारत और पाकिस्तान की जंग क्रिकेट के मैदान पर हमेशा ही खास रही है। इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच अब द्वीपक्षीय सीरीज तो नहीं खेली जाती, मगर मल्टी नेशन टूर्नामेंट में जरूर भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को फैंस काफी उत्साहित रहते हैं।

भारत और पाकिस्तान की जंग क्रिकेट के मैदान पर हमेशा ही खास रही है। इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच अब द्वीपक्षीय सीरीज तो नहीं खेली जाती, मगर मल्टी नेशन टूर्नामेंट में जरूर भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को फैंस काफी उत्साहित रहते हैं। 2025 में कई बार क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई। अधिकतर बार टीम इंडिया ने बाजी मारी, जूनियर क्रिकेट में पाकिस्तान भारत पर दबदबा बनाने में कामयाब रहा। आज हम आपके लिए 2026 में होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबलों की लिस्ट लेकर आए हैं। इस बार मेंस, वुमेंस और अंडर-19 के 3-3 वर्ल्ड कप होने है जिसमें फैंस को भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत का तड़का देखने को मिलेगा। आईए बिना किसी देरी के जानते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ICC U19 वर्ल्ड कप 2026 भारत और पाकिस्तान के बीच साल की पहली भिड़त अंडर-19 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकती है। यह वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। हालांकि फैंस को इस वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रुप स्टेज में यहां भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद सुपर-6 में भी भारत और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं होगा। ऐसे में अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में ही फैंस को यह हाईवोल्टेज जंग देखने को मिल सकती है, जो टूर्नामेंट का रोमांच अंतिम चरणों में बढ़ाएगी।

ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जूनियर टीम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला सीनियर टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। यहां भारत-पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत श्रीलंका के साथ मिलकर कर रहा है।ये दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वी टूर्नामेंट की शुरुआत में 15 फरवरी को आमने-सामने होंगे, यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक न्यूट्रल जगह पर खेला जाएगा। यह एक ऐसा मैच होगा जिसमें वही खिलाड़ी होंगे जो छह महीने पहले हुए एशिया कप में थे। ग्रुप स्टेज के बाद आगे आने वाले मुकाबलों में फिर से भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो सकती है।