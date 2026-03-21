IPL में बतौर ओपनर विराट कोहली ने रोहित शर्मा से कितने हजार रन ज्यादा बनाए हैं, जानिए दोनों के आंकड़े
रोहित शर्मा और विराट कोहली की तुलना अक्सर होती रहती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली ने बतौर ओपनर रोहित शर्मा से कितने हजार ज्यादा रन बनाए हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का की शुरुआत होने वाली है। पहला मुकाबला 28 मार्च को खेला जाएगा। आईपीएल की शुरुआत से लेकर मौजूदा सीजन तक विराट कोहली और रोहित शर्मा इस लीग का हिस्सा हैं। ये दोनों अपनी-अपनी टीम के लिए बतौर सलामी बल्लेबाजी बल्लेबाजी करते नजर आते हैं और ऐसा लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों के मन में सवाल होगा कि आखिर रोहित और विराट में से किसने आईपीएल में बतौर ओपनर ज्यादा रन बनाए हैं। इसलिए आइए आज हम आपको बतौर ओपनर दोनों के आंकड़े कैसे हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं।
रोहित शर्मा बतौर सलामी बल्लेबाज
लंबे समय तक मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रहने और अपनी फ्रेंचाइजी को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर इस लीग में अब तक कुल 117 पारियां खेली हैं, जिसमें 28.78 की औसत और 133.75 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 3166 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने 19 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है। उन्होंने आईपीएल में बतौर ओपनर कुल 324 चौके और 140 छक्के लगाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 105 रन है।
विराट कोहली का बतौर ओपनर प्रदर्शन
दुनिया की क्रिकेट में राज करने वाले और पिछले 18 वर्षों से 1 ही फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम का हिस्सा रहने वाले विराट कोहली ने आईपीएल में अब तक कुल 128 पारियों में सलामी बल्लेबाजी की है, जिसमें 46.81 की शानदार औसत और 139.17 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 5009 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली के बल्ले से 8 शतक और 39 अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने आईपीएल में बतौर ओपनर 177 छक्के और 467 चौके लगाए हैं। विराट कोहली का आईपीएल में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सर्वोच्च स्कोर 113 रन है।
विराट कोहली रोहित से इतने हजार रन आगे
इस तरह आंकड़ों से साफ पता चलता है कि विराट कोहली आईपीएल में बतौर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा से रनों के मामले में काफी आगे हैं। उनका स्ट्राइक रेट, सर्वोच्च स्कोर, चौके-छक्के की संख्या आदि भी रोहित शर्मा से अधिक है। एक तरफ जहां रोहित शर्मा ने 3166 रन बनाए हैं, वहीं विराट कोहली के बल्ले से 5009 रन निकले हैं। यानी विराट कोहली ने रोहित शर्मा से आईपीएल में बतौर ओपनर लगभग 2 हजार के करीब (1843 रन) ज्यादा बनाए हैं।
बता दें कि विराट कोहली लंबे अंतराल के बाद प्रतियोगी क्रिकेट में दिखेंगे। ऐसे में फैंस की निगाहें उन पर होंगी और उनके प्रशंसक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे होंगे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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