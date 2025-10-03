How many teams have qualified for the T20 World Cup 2026 so far these 17 teams have qualified with three remaining टी20 वर्ल्ड कप के लिए अभी तक कितनी टीमें कर चुकी हैं क्वालीफाई? इन 17 पर लगी मोहर; 3 अभी भी बाकी, Cricket Hindi News - Hindustan
Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 06:46 AM
नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली 17 टीमों का नाम कन्फर्म हो गया है। गरुवार, 2 अक्टूबर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर के जरिए इन दोनों टीमों ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले इस आईसीसी टूर्नामेंट का टिकट कटाया। नामीबिया ने सेमीफाइनल में तंजानिया को तो जिम्बाब्वे ने केनिया को हराया। बता दें, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों को हिस्सा लेना है, इसका मतलब है कि अभी भी तीन टीमों का इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करना बाकी है। आईए जानते हैं ये तीन टीमें कहां से आएगी?

एशिया-ईएपी क्वालीफायर से आखिरी 3 टीमों का फैसला होगा

आने वाले दो हफ्तों में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया पैसिफिक रीजनल फाइनल खेला जाएगा, जिसमें 9 टीमें हिस्सा लेगी। इन 9 में से तीन टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करेगी।

इस एशियाई टूर्नामेंट के लिए यूएई, मलेशिया और कतर को ग्रुप ए में रखा गया है। जापान, नेपाल और कुवैत को ग्रुप बी में। पापुआ न्यू गिनी, ओमान और समोआ को ग्रुप सी में रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें सुपर 6 चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी। टूर्नामेंट में कुल 21 मैच खेले जाएंगे।

इसके बाद, टॉप-3 तीन में रहने वाली टीमें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करेगी।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अभी तक ये 17 टीमें कर चुकी हैं क्वालीफाई

भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया।

