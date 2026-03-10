2026 टी-20 वर्ल्ड कप में बुमराह को लगे दोगुने छक्के, लेकिन आंकड़े देख निराशा नहीं गर्व होगा
जसप्रीत बुमराह ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में कुल कितने छक्के खाए हैं और कितने विकेट लिए हैं एडिशन वाइज आज हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
जसप्रीत बुमराह वर्तमान समय के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। हाल ही में संपन्न हए टी-20 विश्व कप 2026 में बुमराह ने 8 मैचों में शानदार इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट के साथ कुल 14 विकेट लिए और इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने फाइनल मुकाबले में चार विकेट लेकर एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया। बुमराह अब टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्हें ग्रेट लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है। बुमराह के टी-20 विश्व कप के इतिहास में 26 पारियों में 13.60 की शानदार औसत के साथ कुल 40 विकेट लिए हैं, जबिक मलिंगा के नाम 31 पारियों में 20.07 की औसत से कुल 38 विकेट हैं।
इतना ही नहीं, बुमराह के खिलाफ पावर हिटिंग करना किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। बुमराह ने अब तक कुल चार टी-20 वर्ल्ड कप खेले हैं। उन्होंने 2016, 2021, 2024 और 2026 के टी-20 वर्ल्ड कप में शिरकत की है। 2022 के टी-20 विश्व कप में वे टीम का हिस्सा नहीं थे। इन चार विश्व कप में बुमराह ने 40 विकेट तो लिए ही हैं, साथ ही किसी भी बल्लेबाज को उनके ऊपर छक्का लगाने में बहुत मुश्किल की है। बुमराह के खिलाफ चार विश्व कप में सिर्फ 10 छक्के लगे। खास बात यह है कि उन्हें साल 2026 के विश्व कप में सर्वाधिक तीन छक्के लगे। इससे पहले 2016 के विश्व कप में बुमराह के खिलाफ सिर्फ 2 छक्के लगे थे, जबकि 2021 और 2026 में ही बल्लेबाज दो-दो छक्के ही जड़ सके थे।
टी-20 विश्व कप में बुमराह के खिलाफ एडिशन वाइज लगे छक्के
2016 विश्व कप में- 2 छक्के (4 विकेट पांच पारियों में)
2021 विश्व कप में- 2 छक्के (7 विकेट पांच पारियों में)
2024 विश्व कप में - 2 छक्के (15 विकेट आठ पारियों में)
2026 विश्व कप में - 4 छक्के (14 विकेट आठ पारियों में)
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बुमराह के खिलाफ पावर हिटिंग करना काफी मुश्किल है। उन्होंने अपनी शानदार और धारदार गेंदबाजी के माध्यम से पूरे दुनिया के बल्लेबाजों में एक अलग ही प्रकार की दहशत स्थापित की है। टी-20 विश्व कप में भारत की जीत में बुमराह का बड़ा योगदान रहा है। जसप्रीत बुमराह ने 2016 के विश्व कप में 5 पारियों में सिर्फ 4 विकेट लिए थे लेकिन काफी इकोनॉमिकल रहे थे और सिर्फ 2 छक्के लग पाए थे। 2021 के विश्व कप में उन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट हासिल किए थे। 2022 का विश्व कप बैक इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे। वे स्क्वॉड में थे, लेकिन बिना कोई मैच खेले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। 2024 के टी-20 विश्व कप में 4.18 की इकोनॉमी के साथ 8 पारियों में कुल 15 विकेट लिए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 2026 के टी-20 विश्व कप में 8 पारियों में 174 रन खर्च करते हुए कुल 14 विकेट लिए। इस साल उनका इकोनॉमी रेट 6.21 का रहा लेकिन चार छक्के बल्लेबाजों ने जड़े।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।