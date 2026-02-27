पाकिस्तान के लिए सिर्फ जीत ही काफी नहीं, श्रीलंका को इस अंतर से हराया तब मिलेगी सेमीफाइनल में एंट्री
इंग्लैंड की इस जीत से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा तो हैं, लेकिन वह बस आईसीयू में अटकी हुई नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिवार 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच में पाकिस्तान को ना सिर्फ जीत हासिल करनी होगी बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी।
आईसीसी मेंन्स टी-20 विश्व कप 2026 अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रहा है। शुक्रवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर-8 के अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से पटखनी दे दी और सेमीफाइनल की रेस को और रोमांचक बना दिया।
पाकिस्तान की टीम को अगर टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो उसे श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में 65 रनों से या 13 ओवर में ही मैच जीतना होगा। कल होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो उसे बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा और शानदार गेंदबाजी के माध्यम से 65 रनों से बड़ी जीत हासिल करनी होगी। वहीं, अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करती है तो उससे यह सुनिश्चित करना होगा कि सामने वाली टीम कम स्कोर पर आउट हो जाए, जिससे वह टारगेट को 42 गेंद शेष रहते हासिल कर ले।
अगर पाकिस्तान ऐसा कर लेता है तो वह टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। और अगर पाकिस्तान की टीम इन अंतरों से नहीं बल्कि मामूली अंतर से जीत हासिल करती है तो उसे श्रीलंका से सीधे घर का टिकट कटाना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में न्यूजीलैंड तीन अंकों और बेहतर रन रेट के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और भारत के लिए टिकट कटाएगी।
पाकिस्तान के लिए मेजबान श्रीलंका को हराना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि इस विश्व कप की को-होस्ट अपने घर पर साख बचाने के उद्देश्य से मैदान पर होगी। श्रीलंका को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा है ऐसे में वह भी चाहेंगे कि पॉजिटिव नोट के साथ इस टूर्नामेंट को खत्म करें। ऐसे में पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए उनके मुंह से बड़ी जीत छीनना नाकों चने चबाने जैसा होगा। हालांकि, देखना दिलचस्प होगा कि हमेशा दवाब में बिखर जाने वाली पाकिस्तानी टीम क्या शनिवार के मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन कर पाती है।
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।