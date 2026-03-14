अभी तक कितने भारतीयों को मिल चुका है BCCI का कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड? क्या है इसका मतलब
कर्नल सी. के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में बेमिसाल योगदान दिया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2026 के सालाना Naman Awards की घोषणा कर दी है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़, जिन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी और कोचिंग भी की है उन्हें और पूर्व क्रिकेटर व बीसीसीआई प्रसिडेंट रोजर बिन्नी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। द्रविड़ और बिन्नी यह अवॉर्ड पाने वाले क्रमश: 32वें और 33वें पूर्व खिलाड़ी बनेंगे। इससे पहले 31 भारतीय खिलाड़ियों को इस अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 1994 में पहली बार इस अवॉर्ड से लाला अमरनाथ को सम्मानित किया गया था, वहीं आखिरी बार 2024 में यह अवॉर्ड ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को मिला था।
किसे दिया जाता है कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड?
कर्नल सी. के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में बेमिसाल योगदान दिया है। यह BCCI द्वारा किसी पूर्व खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इसे क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और ₹25 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार का नाम कर्नल सी. के. नायडू (1895–1967) के नाम पर रखा गया है। वे भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे और उन्हें व्यापक रूप से 'भारत का पहला क्रिकेट सुपरस्टार' माना जाता है। उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर 1916 से 1963 तक 47 वर्षों से भी अधिक समय तक चला — जो एक विश्व रिकॉर्ड है।
कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड अभी तक किस-किस को मिला?
1994 लाला अमरनाथ
1995 सैयद मुश्ताक अली
1996 विजय हजारे
1997 के.एन.प्रभु
1998 पोली उमरीगर
1999 हेमू अधिकारी
2000 सुभाष गुप्ते
2001 मंसूर अली खान पटौदी
2002 बी. बी. निंबालकर
2003 चंदू बोर्डे
2004 बिशन सिंह बेद, श्रीनिवास वेंकटराघवन, ई. ए. एस. प्रसन्ना, बी. एस. चन्द्रशेखर
2007 नारी ठेकेदार
2008 गुंडप्पा विश्वनाथ
2009 मोहिंदर अमरनाथ
2010 सलीम दुरानी
2011 अजीत वाडेकर
2012 सुनील गावस्कर
2013 कपिल देव
2014 दिलीप वेंगसरकर
2015 सैयद किरमानी
2016 राजिंदर गोयल, पद्माकर शिवलकर
2017 पंकज रॉय
2018 अंशुमन गायकवाड़
2019 कृष्णमाचारी श्रीकांत
2023 फारुख इंजीनियर, रवि शास्त्री
2024 सचिन तेंदुलकर
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें