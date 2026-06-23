नीतीश कुमार रेड्डी की चोट कितने दिन में होगी ठीक, क्या 'रफ्तार का रिस्क' पड़ गया भारी?

ऑलराउंडर नीतीश कुमार आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में नहीं खेलेंगे। वह चोटिल होने के कारण आगामी सीरनज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को बताया कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम में चोटिल ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह प्रतिभाशाली सूर्यांश शेडगे को शामिल किया गया है। इससे पहले ब्रिटेन दौरे की सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर होने के कारण रेड्डी की अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका मानी जा रही थी। उन्हें हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी।

नीतीश रेड्डी को कब हुई परेशानी? बीसीसीआई ने विज्ञप्ति में कहा, "पुरुष चयन समिति ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में नितीश कुमार रेड्डी के स्थान पर सूर्यांश शेडगे को शामिल किया है।" रेड्डी ने 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद अपनी बाईं जांघ (क्वाड्रिसेप्स) में दर्द और असहजता की शिकायत की थी। मेडिकल जांच के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें रिहैबिलिटेशन की सलाह दी, जिसके कारण वह दोनों टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर हो गए। हाल ही में श्रीलंका में आयोजित ट्राई सीरीज में भारत-ए के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद शेडगे को राष्ट्रीय टीम में मौका मिला है। इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने मध्यक्रम में पांच मैचों में 147 रन बनाए और 23 ओवर गेंदबाजी कर टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया। शेडगे 2024-25 सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई टीम के भी प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे थे। उन्होंने निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए 251.92 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे।

कितने दिन में ठीक होगी चोट? रेड्डी को टीम में हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में रखा गया था क्योंकि पंड्या चोट के कारण वनडे क्रिकेट में लगातार 10 ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं। पीटीआई के पास मौजूद बीसीसीआई के मेडिकल बुलेटिन में कहा गया, "नितीश कुमार रेड्डी आयरलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं। एमआरआई जांच में उनकी बायीं जांघ की मांसपेशियों में सूजन और कुछ रेशों के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। उन्हें आगे के मूल्यांकन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केन्द्र) भेजा गया है।" माना जा रहा है कि रेड्डी को चोट से उबरने में कम से कम चार सप्ताह का समय लगेगा। पूरी तरह फिट होने में इससे अधिक समय भी लग सकता है। इसके बाद ही वह 'रिटर्न टू प्ले' प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।