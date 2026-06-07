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विराट कोहली और रोहित शर्मा से सूर्यकुमार यादव अलग कैसे हैं? BCCI के दोहरे चरित्र पर अश्विन ने उठाए बड़े सवाल

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाए जाने और रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा बाकी खिलाड़ी के साथ समान बर्ताव ना करने पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है पढ़िए।

विराट कोहली और रोहित शर्मा से सूर्यकुमार यादव अलग कैसे हैं? BCCI के दोहरे चरित्र पर अश्विन ने उठाए बड़े सवाल

अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाए जाने के फैसले पर बात करते हुए पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने कहा "यह निर्णय कैसे फाइन हो सकता है? देखिए मैं मानता हूं कि सूर्या फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, बैट के साथ परफार्म नहीं किया। सूर्यकुमार यादव का बतौर कप्तान वर्ल्ड कप जीतना यह पासिंग मार्क्स नहीं है, बल्कि यह डिस्टिंक्शन है। मैं मानता हूं कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं रही है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप अपने क्लास के टॉपर को ही बाहर कर देंगे?

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भरोसा नहीं तो कप्तानी से हटाओ प्लेयर के रूप में रखो

अश्विन ने आगे कहा "अगर आपको भरोसा नहीं है कि सूर्यकुमार यादव टीम को टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं तो आपको बोलना चाहिए कि आप कप्तान के रूप में टीम में नहीं रह सकते हैं, हम आपको टाइम देंगे। एक महीने, दो महीने या दो सीरीज जो भी है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि यह भारतीय क्रिकेट का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरह रूथलेट माइंडसेट है। लेकिन ऐसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में नहीं होता है। उधर कम्युनिकेशन में दम रहता है। ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वे अपनी बातों को लेकर क्लियर रहते हैं। भारत में ऐसा नहीं हो रहा है।"

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अश्विन ने कहा "यहां कोई टी-20 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान जीतकर आ रहा है, आपको पसंद है नापसंद है वो अलग बात है। उनको एटलीस्ट ये डिजर्व करता है कि आप टीम में रहो, आपको एक सीरीज देंगे या दो सीरीज देंगे, आप बतौर बल्लेबाज प्रूफ करो, अगर नहीं कर सकते तो हम आपके अलावा किसी और को देखेंगे। आपको ऐसा ही कम्युनिकेशन देना चाहिए और यह बहुत हेल्दी चीज है।"

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अश्विन ने कहा "इंडियन क्रिकेट या इंटरनेशल क्रिकेट में आईपीएल जो भी खेल रहा है उनके लिए यह टूर्नामेंट सीजन के अंत में आता है। सूर्यकुमार यादव के लिए एक टी-20 वर्ल्ड कप खत्म होने और जीतने के बाद आईपीएल में आना आसान नहीं है। और वे अभी हाल ही में पिता भी बने हैं। ये सब है, एक इंसान की लाइफ में इससे बड़ा क्या हो सकता है। जाहिर है, सूर्या के इंटेंट में गिरावट आएगी। पर जीत के तो दिया है ना। इसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच देना चाहिए। ह्यूमन टच कहां खो गया है हमारा। उसको वक्त दो ना, आखिरी मौका तो दो। कप्तानी से हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम में तो रखो।"

रोहित शर्मा और विराट कोहली से सूर्या अलग कैसै?

अश्विन ने रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बार्ड और चयनकर्ताओं द्वारा किए गए दोहरे बर्ताव पर स्पष्ट राय रखी। उन्होंने यह सवाल खड़ा कर दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से सूर्यकुमार यादव या कोई भी खिलाड़ी अलग कैसे है। अश्विन ने कहा “उनकी ब्रांड वैल्यू हैं स्टार हैं, सबकुछ है, लेकिन क्रिकेटिंग तो होनी चाहिए ना। न्याय तो सबके साथ होना चाहिए।” अश्विन ने कहा "रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कप्तानी से हटाया तो गया, लेकिन उन्हें टीम में रखा गया। तो फिर सूर्या के साथ अलग क्राइटेरिया क्यों? विराट और रोहित को आप सीधा ना नहीं कर सकते हैं ना। सूर्या कैसे अगल है विराट कोहली और रोहित शर्मा से? कैसे देवदत्त पडिक्कल अगल हैं?"

क्रिकेट एक बिजनेस है, लेकिन टीम में स्टेबिलिटी जरूरी

अश्विन ने कहा "देखिए क्रिकेट एक बिजनेस है मैं मानता हूं। पर टीम चैंपियन टीम तभी होती है जब उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी प्लेयर को टीम में लगता है कि इनको मिलता है स्टेबिलिटी और हमें नहीं मिलता है तो वह टीम नहीं रह जाएगी। बोलेंगे नहीं आमने-सामने लेकिन सब असुरक्षित फील करेंगे। साई और पडिक्कल के साथ ऐसा हो रहा है। एक सुरक्षित और दूसरा असुरक्षित महसूस कर सकता है। कुलदीप यादव को पिछले 18 महीने में किसी भी फॉर्मेट में स्टेबिलिटी नहीं मिली।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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