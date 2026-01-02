मौत से जंग लड़ रहे डेमियन मार्टिन की अब कैसी है तबीयत? करीबी दोस्त एडम गिलक्रिस्ट ने बताया

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे डेमियन मार्टिन के लिए उनके फैन दुआ कर रहे हैं। वह मेनिनजाइटिस से पीड़ित हैं और उन्हें गंभीर हालत में ब्रिसबेन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया है। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के एक दिन बाद उनकी हालत में कुछ सुधार नजर आ रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे डेमियन मार्टिन के लिए उनके फैन दुआ कर रहे हैं। वह मेनिनजाइटिस से पीड़ित हैं और उन्हें गंभीर हालत में ब्रिसबेन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया है। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के एक दिन बाद उनकी हालत में कुछ सुधार नजर आ रहा है। उनके करीबी दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज रहे एडम गिलक्रिस्ट ने उनके स्वास्थ्य से जुड़ा अहम अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के मेडिकल टेस्ट में कुछ पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं।

24 घंटे में कुछ सकारात्मक संकेत: गिलक्रिस्ट गिलक्रिस्ट ने डेमियन मार्टिन को लेकर फॉक्स क्रिकेट से कहा, 'वह अब भी अस्पताल में हैं। आगे और जानकारी सामने आएंगी लेकिन उनके किए गए तमाम मेडिकल जांच में निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे में कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। वह एक शानदार खिलाड़ी हैं। उम्मीद की जाती है कि उनकी रिकवरी जारी रहेगी।'

गिलक्रिस्ट ने कहा, 'शानदार दोस्त, हमारे पूर्व साथी खिलाड़ी डेमियन मार्टिन...उनकी फैमिली, उनकी पार्टनर अमांडा की तरफ से सबको प्यार और दुआओं के लिए शुक्रिया। डेमियन के लिए इस चुनौतीपूर्ण समय में खूब फिक्र, दुआएं और प्यार बरस रही हैं।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं मार्टिन 54 साल के डेमियन मार्टिन की पहचान एक शानदार बल्लेबाज की रही है। टेस्ट में उनका औसत 46.37 का है। डार्विन में पैदा हुए मार्टिन ने 21 की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1992-93 की सीरीज में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने डीन जोंस की जगह ली थी। 23 की उम्र में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की थी।

डेमियन मार्टिन ने टेस्ट में 13 शतक जड़े हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2005 में आया था जब उन्होंने 165 रन की पारी खेली थी। मार्टिन ने 2006-07 के एशेज में एडिलेड ओवल में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद वह कॉमेंट्री करने लगे थे।

मार्टिन ने अपने करियर में 208 ओडीआई मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 40.8 के शानदार औसत से रन बनाए। वह 1999 और 2003 में विश्वकप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 2003 के फाइनल में उन्होंने भारत के खिलाफ टूटी उंगली के साथ नाबाद 88 रन बनाए थे। वह 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा थे।