ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा दी भारत की टेशन! हरमनप्रीत कौर की टीम को अब कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें

India Women World Cup Semi Final Scenario: ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी  हार से भारत की सेमीफाइनल की राह और कठिन हो गई है। टीम इंडिया को इससे पहले वुमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से भी हार का सामना करना पड़ा था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 07:46 AM
India Women World Cup Semi Final Scenario: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। रविवार, 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मिली 3 विकेट से हार के बाद भारत की सेमीफाइनल की राह और कठिन हो गई है। भारत ने अभी तक टूर्नामेंट में चार मैच खेले हैं, जिसमें से दो में उन्हें जीत मिली है वहीं दो में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया से पहले साउथ अफ्रीका ने भारत को टूर्नामेंट की पहली हार का स्वाद चखाया था। भारत के अब बचे तीन मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से है। आईए समझते हैं कि भारत को कैसे वुमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है।

कैसा है वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल का हाल

भारत लगातार दो मैच हारने के बावजूद पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर बना हुआ है। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी +0.682 का है, जो आगे उनके काम आ सकता है। वहीं लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अभी तक एक भी हार का सामना नहीं किया है। इन दोनों टीमों का समेफाइनल में पहुंचना लगभग तय है। ऐसे में अन्य 6 टीमों में से किन्हीं दो को ही नॉकआउट में जगह मिलेगी।

भारत को कैसे मिलेगा वुमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का टिकट?

हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को अगर आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो बचे तीनों मैच में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को हराना होगा। इन तीन जीत के साथ भारत के खाते में 10 अंक हो जाएंगे और उनके साथ भारत की एंट्री नॉकआउट में हो सकती है। अगर भारत को अब एक भी हार का सामना करना पड़ता है तो फिर उन्हें दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। सेमीफाइनल की रेस में भारत के लिए रौड़ा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें बन सकती है।

