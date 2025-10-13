ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा दी भारत की टेशन! हरमनप्रीत कौर की टीम को अब कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें

India Women World Cup Semi Final Scenario: ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार से भारत की सेमीफाइनल की राह और कठिन हो गई है। टीम इंडिया को इससे पहले वुमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से भी हार का सामना करना पड़ा था।

India Women World Cup Semi Final Scenario: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। रविवार, 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मिली 3 विकेट से हार के बाद भारत की सेमीफाइनल की राह और कठिन हो गई है। भारत ने अभी तक टूर्नामेंट में चार मैच खेले हैं, जिसमें से दो में उन्हें जीत मिली है वहीं दो में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया से पहले साउथ अफ्रीका ने भारत को टूर्नामेंट की पहली हार का स्वाद चखाया था। भारत के अब बचे तीन मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से है। आईए समझते हैं कि भारत को कैसे वुमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है।

कैसा है वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल का हाल भारत लगातार दो मैच हारने के बावजूद पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर बना हुआ है। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी +0.682 का है, जो आगे उनके काम आ सकता है। वहीं लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अभी तक एक भी हार का सामना नहीं किया है। इन दोनों टीमों का समेफाइनल में पहुंचना लगभग तय है। ऐसे में अन्य 6 टीमों में से किन्हीं दो को ही नॉकआउट में जगह मिलेगी।