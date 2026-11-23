Asia Cup Rising Stars के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच पाएगी इंडिया ए टीम? जानिए कहां अटका है पेच
Asia Cup Rising Stars 2026 के सेमीफाइनल में इंडिया ए टीम को कैसे मौका मिलेगा? इसका सिनेरियो जान लीजिए। तीन टीमों ने टॉप 4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारत का अभी एक मुकाबला बाकी है।
Asia Cup Rising Stars 2026 में भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई थी। इंडिया ए टीम ने पहले मैच में नेपाल को 306 रनों के अंतर से हराया था। इसके बाद भारत का सामना पाकिस्तान ए टीम से हुआ। इस मैच में पाकिस्तान ए टीम ने इंडिया ए को 48 रनों से हरा दिया। इस हार के बाद भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना कितनी है और किस तरह भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है? इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि अभी भी भारत का एक लीग मुकाबला बाकी है।
इंडिया ए टीम दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान की टीम पहले स्थान पर है, जो दो मैचों में से दो मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही टीमों का एक-एक मुकाबला बाकी है, लेकिन अभी भारत को सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिला है। इंडिया ए टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपने आखिरी मैच को जीत पाता है या नहीं।
भारत का आखिरी लीग मैच मंगलवार 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ है। इस मैच को अगर इंडिया ए टीम ने जीत लिया तो फिर आसानी से भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर होगी। हालांकि, हारने पर भी एक चांस जरूर भारत के पास होगा, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया को ध्यान में रखना होगा कि नेट रन रेट नेपाल और यूएई से अच्छा रहे। नेपाल की टीम पाकिस्तान से जीत न पाए। इस केस में भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।
ग्रुप ए से श्रीलंका ए और बांग्लादेश ए टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कौन किस टीम से भिड़ने वाला है। ये आखिरी लीग मैच के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम किस टीम से भिड़ेगी, क्योंकि ग्रुप ए की टॉपर ग्रुप बी की दूसरे नंबर वाली टीम से भिड़ेगी और ग्रुप बी की टॉपर को ग्रुप ए की दूसरे नंबर वाली टीम से सेमीफाइनल में खेलना होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी फाइनल हो सकता है, लेकिन दोनों टीमों को अपने-अपने सेमीफाइनल मैच जीतने होंगे। पहला सेमीफाइनल 26 नवंबर को आयोजित होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 27 नवंबर को आयोजित होगा। वहीं, फाइनल मुकाबला रविवार 29 नवंबर को खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट