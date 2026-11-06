गौतम गंभीर का खौफ या अनुशासन? वेंकटेश अय्यर ने ड्रेसिंग रूम के कड़े नियम लाए दुनिया के सामने
वेंकटेश अय्यर ने बताया है कि आईपीएल 2024 के दौरान मेंटॉर गौतम गंभीर बल्लेबाजों को पैड पहनकर तैयार रहने के लिए कहते थे और समय आने पर किसी को भी बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता था।
वेंकटेश अय्यर ने कहा है कि आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पर मेंटॉर गौतम गंभीर का काफी प्रभाव रहा था। उन्होंने बताया कि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में ऐसा माहौल बना दिया था, जहां पर खिलाड़ी हमेशा मैदान पर आक्रामक रुख अपनाने के लिए तैयार रहते थे। गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान 2012 और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आईपीएल चैंपियन बनाया था। इसके बाद 2024 में बतौर मेंटॉर उनकी फ्रेंचाइजी में वापसी हुई थी। उनके टीम में आते ही एक बार फिर केकेआर ने खिताब पर कब्जा जमाया। हालांकि जुलाई 2024 में वह भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं और अब उनकी देखरेख में टीम बेहतर स्थिति में है।
वेंकटेश अय्यर ने आकाश चोपड़ा के साथ पॉडकास्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स के डगआउट के माहौल को याद करते हुए बताया कि सलामी बल्लेबाजों के क्रीज पर होने के बाद भी टीम का बैटिंग ऑर्डर मैदान पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वेंकटेश ने कहा, ''हमारे दो सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और सुनील नरेन बल्लेबाजी के लिए जाते। अंगकृष अपने पैड के साथ वहां बैठेंगे। वह अन्य खिलाड़ियों के साथ वहां बैठे रहते। मैं, श्रेयस, नीतीश, रिंकू, रमनदीप और आंद्रे रसल अंदर बैठेंगे। हम दूसरे ओवर तक पैड पहनकर मैदान पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते।
उन्होंने आगे कहा, ''एक तरह का कॉम्पिटिशन था, बॉस कोई भी कभी भी जा सकता है। हम तैयार रहते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो शेर हैं और जाने के लिए तैयार हैं। हमें भेजो और हम जाएंगे और...लेकिन सॉल्ट और सुनील आउट नहीं होते थे, वे लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहते थे।"
वेंकटेश ने आगे बताया, ''अगर वे दो या तीन ओवर तक आउट नहीं होते थे तो गौतम गंभीर सर वहां से कहते, 'अंगकृष, वेंकटेश अगला जा रहा है और तैयार रहे। अगर वो दो ओवर और आउट नहीं होते तो वहां से कहते, ये बाएं दाएं हाथ का संयोजन है, वैंकी और श्रेयस तुम दोनों तैयार रहो। अगर वह लंबे समय तक क्रीज पर रहते तो कहते रसल को बुलाओ और बताओ। लेकिन हम सभी उस तरह आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे।”
गौतम गंभीर का फ्रेंचाइजी सफर
गौतम गंभीर ने आईपीएल में दो बार मेंटॉर की भूमिका निभाई है। वह 2022-23 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर रहे। लखनऊ की टीम दोनों बार प्लेऑफ तक पहुंचने में सफल रही थी। इसके बाद 2024 में वह कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी