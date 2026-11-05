गौतम गंभीर की वजह से यादगार बना था विराट कोहली का पहला वनडे शतक
विराट कोहली आज यानी गुरुवार 5 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मगर क्याा आप जानते हैं उन्होंने पहली सेंचुरी कब और किस टीम के खिलाफ लागई थी?
विराट कोहल आज, 5 नवंबर को 38 साल के हो गए हैं। कोहली अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर होते हुए भी रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। न्यूजीलैंड में जारी वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भी उन्होंने 74 रनों की पारी खेल कई रिकॉर्ड्स तोड़े। किंग कोहली का सपना अपना वनडे करियर खत्म करते-करते 100 इंटरनेशनल शतक पूरे करने का है। कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐस में सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलकर यह सपना पूरा करना थोड़ा मुश्किल है।आज तक इंटरनेशनल सिर्फ एक ही बल्लेबाज 100 शतक जड़ पाया है और वह हैं ‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का पहला शतक कब और किस टीम के खिलाफ लगाया था? औप क्या आाप यह भी जानते हैं कि गौतम गंभीर ने कैसे उनके शतक को खास बनाया?
विराट कोहली ने कब लगाया था अपना पहला वनडे शतक?
विराट कोहली ने पहला वनडे शतक 24 दिसंबर 2009 को श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में बनाया था। यह मैच टीम इंडिया के लिए काफी खास रहा था।
श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 316 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था। इस स्कोर का पीछा करते हुए भारत ने वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के रूप में दो विकेट जल्द ही खो दी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया यह मैच जीत पाएगी।
तब गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली, जो नंबर-4 पर बैटिंग करने आए थे, उन्होंने डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम को जीत दिलाई थी।
जी हां, कोहली और गंभीर के बीच चौथे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी हुई थी। विराट कोहली 114 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 107 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि गौतम गंभीर ने 137 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 150 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
गौतम गंभीर ने कैसे कोहली के शतक को बनाया था यादगार
नाबाद 150 रन बनााने वाले गंभीर को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया था। हालांकि गंभीर ने इस अवॉर्ड को लेने से इनकार कर दिया था, उन्होंने विराट कोहली का हौसला बढ़ाने के लिए यह अवॉर्ड उन्हें दिया। कोहली का पहले शतक का जश्न गंभीर ने इस अंदाज में मनाया और उसे यादगार भी बनाया।
विराट कोहली के नाम अब वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 55 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें