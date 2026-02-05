धुरंधरों से भरी इंग्लैंड विश्व कप में कहां तक पहुंचेगी? आर. अश्विन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
आर अश्विन ने आगामी टी-20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड की टीम का विश्लेषण करते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार, इंग्लैंड निश्चित रूप से अंतिम चार यानी सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और वे इस टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। अश्विन ने टीम की सबसे बड़ी ताकत पावर-प्ले में उनके सलामी बल्लेबाजों फिल साल्ट और जोस बटलर को बताया है। उनके मुताबिक, साल्ट और बटलर की जोड़ी इस प्रतियोगिता की सबसे डरावनी ओपनिंग जोड़ियों में से एक है। एक तरफ जहां बटलर के पास एशियाई परिस्थितियों का अनुभव है वहीं, साल्ट अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। इसके अलावा, अश्विन ने कप्तान हैरी ब्रूक की ईमानदारी की भी प्रशंसा की, जिससे टीम के ड्रेसिंग रूम में उनके प्रति सम्मान काफी बढ़ गया है।
गेंदबाजी विभाग में अश्विन ने लेग स्पिनर आदिल रशीद को इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना है। अश्विन का मानना है कि रशीद इस समय अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां गेंद पूरी तरह उनके कंट्रोल में है और लिटरली उनके इशारों पर नाचती है। उन्होंने विशेष रूप से रशीद की गुगली में आए बदलावों का जिक्र किया, जो अब पहले से अधिक तेज और शार्प तरीके से घूम रही है। अश्विन के अनुसार, रशीद न केवल इंग्लैंड के लिए बल्कि पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा साबित होंगे।
हालांकि, अश्विन ने इंग्लैंड की टीम में कुछ कमजोरियों और खतरों की ओर भी इशारा किया है। उन्होंने तेज गेंदबाजी आक्रमण में अनिश्चितता को एक बड़ी चिंता बताया। विशेष रूप से सैम करन और जेमी ओवरटन की इकॉनमी रेट को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा, जोफ्रा आर्चर की चोटों की समस्या और उनकी फॉर्म की अनिश्चितता को अश्विन ने टीम के लिए एक 'थ्रेट' यानी खतरे के रूप में देखा है। टीम के पास आदिल रशीद के बाद किसी अनुभवी दूसरे विशेषज्ञ स्पिनर की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैकब बेथल और विल जैक्स जैसे विकल्प बड़े मैचों के दबाव में कितने सफल होंगे, इस पर अश्विन ने संदेह व्यक्त किया है।
अश्विन का मानना है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जबरदस्त गहराई है और उनके पास गेंदबाजी के भी कई विकल्प मौजूद हैं, जो उन्हें एक मजबूत टीम बनाते हैं। हालांकि, गेंदबाजी में 'इनसाइसिवनेस' यानी 'धार'की कमी के कारण वे टूर्नामेंट के आखिरी चरणों में मुश्किल में फंस सकते हैं। इसके बावजूद, अश्विन ने अपनी भविष्यवाणी पर कायम रहते हुए कहा कि इंग्लैंड इस विश्व कप में 'अच्छा गाना गाएगी' (शानदार प्रदर्शन करेगी) और सेमीफाइनल तक का सफर जरूर तय करेगी। उनके अनुसार, इंग्लैंड की टीम को हराना किसी भी विपक्षी टीम के लिए एक कड़ी चुनौती होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।