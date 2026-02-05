Cricket Logo
धुरंधरों से भरी इंग्लैंड विश्व कप में कहां तक पहुंचेगी? आर. अश्विन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

संक्षेप:

आर अश्विन ने आगामी टी-20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड की टीम का विश्लेषण करते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार, इंग्लैंड निश्चित रूप से अंतिम चार यानी सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और वे इस टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं।

Feb 05, 2026 05:36 pm IST
आर अश्विन ने आगामी टी-20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड की टीम का विश्लेषण करते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार, इंग्लैंड निश्चित रूप से अंतिम चार यानी सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और वे इस टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। अश्विन ने टीम की सबसे बड़ी ताकत पावर-प्ले में उनके सलामी बल्लेबाजों फिल साल्ट और जोस बटलर को बताया है। उनके मुताबिक, साल्ट और बटलर की जोड़ी इस प्रतियोगिता की सबसे डरावनी ओपनिंग जोड़ियों में से एक है। एक तरफ जहां बटलर के पास एशियाई परिस्थितियों का अनुभव है वहीं, साल्ट अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। इसके अलावा, अश्विन ने कप्तान हैरी ब्रूक की ईमानदारी की भी प्रशंसा की, जिससे टीम के ड्रेसिंग रूम में उनके प्रति सम्मान काफी बढ़ गया है।

गेंदबाजी विभाग में अश्विन ने लेग स्पिनर आदिल रशीद को इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना है। अश्विन का मानना है कि रशीद इस समय अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां गेंद पूरी तरह उनके कंट्रोल में है और लिटरली उनके इशारों पर नाचती है। उन्होंने विशेष रूप से रशीद की गुगली में आए बदलावों का जिक्र किया, जो अब पहले से अधिक तेज और शार्प तरीके से घूम रही है। अश्विन के अनुसार, रशीद न केवल इंग्लैंड के लिए बल्कि पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा साबित होंगे।

हालांकि, अश्विन ने इंग्लैंड की टीम में कुछ कमजोरियों और खतरों की ओर भी इशारा किया है। उन्होंने तेज गेंदबाजी आक्रमण में अनिश्चितता को एक बड़ी चिंता बताया। विशेष रूप से सैम करन और जेमी ओवरटन की इकॉनमी रेट को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा, जोफ्रा आर्चर की चोटों की समस्या और उनकी फॉर्म की अनिश्चितता को अश्विन ने टीम के लिए एक 'थ्रेट' यानी खतरे के रूप में देखा है। टीम के पास आदिल रशीद के बाद किसी अनुभवी दूसरे विशेषज्ञ स्पिनर की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैकब बेथल और विल जैक्स जैसे विकल्प बड़े मैचों के दबाव में कितने सफल होंगे, इस पर अश्विन ने संदेह व्यक्त किया है।

अश्विन का मानना है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जबरदस्त गहराई है और उनके पास गेंदबाजी के भी कई विकल्प मौजूद हैं, जो उन्हें एक मजबूत टीम बनाते हैं। हालांकि, गेंदबाजी में 'इनसाइसिवनेस' यानी 'धार'की कमी के कारण वे टूर्नामेंट के आखिरी चरणों में मुश्किल में फंस सकते हैं। इसके बावजूद, अश्विन ने अपनी भविष्यवाणी पर कायम रहते हुए कहा कि इंग्लैंड इस विश्व कप में 'अच्छा गाना गाएगी' (शानदार प्रदर्शन करेगी) और सेमीफाइनल तक का सफर जरूर तय करेगी। उनके अनुसार, इंग्लैंड की टीम को हराना किसी भी विपक्षी टीम के लिए एक कड़ी चुनौती होगी।

