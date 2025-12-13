1000 इंटरनेशनल मैच जीतने से कितना दूर भारत? कब पूरा होगा ये सपना; सिर्फ 1 टीम कर पाई है ऐसा

Sat, Dec 13, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़How far is Team India from winning 1000 international matches Only one team has managed to achieve this so far
1932 से टीम इंडिया ने अभी तक टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर 1931 मैच खेले हैं जिसमें 928 में जीत मिली है, 709 मैच हारे हैं, 18 टाई रहे हैं, 224 ड्रॉ रहे हैं, वहीं 52 मुकाबलों के नतीजे नहीं निकल पाए हैं।

Dec 13, 2025 12:12 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आईसीसी वनडे और टी20 रैंकिंग में नंबर-1 टीम इंडिया का सपना अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 मैच जीतना है। 1932 में भारत ने अपना पहला इंटरनेशल मैच खेला था, मगर उन्हें पहली जीत दर्ज करने के लिए 20 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली जीत 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ मदरास में मिली थी। भारतीय क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट में पहचान तब मिली जब टीम इंडिया ने कपिल देव की अगुवाई में 1983 का वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद भारतीय क्रिकेट ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, मगर धीरे-धीरे भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेट पर अपनी बादशाहत कायम की। टीम इंडिया अभी तक 2 वनडे वर्ल्ड कप, 2 टी20 वर्ल्ड कप और 3 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। भारत का अब सपना 1000 इंटरनेशनल मैच जीतने का है।

1932 से टीम इंडिया ने अभी तक टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर 1931 मैच खेले हैं जिसमें 928 में जीत मिली है, 709 मैच हारे हैं, 18 टाई रहे हैं, 224 ड्रॉ रहे हैं, वहीं 52 मुकाबलों के नतीजे नहीं निकल पाए हैं।

भारत को 1000 मैच जीतने का आंकड़ा छूने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी फासला 72 जीत का है।

भारत ने 1 जनवरी 2023 से अभी तक 153 मैच खेले हैं, जिसमें 103 मैचों में उन्हें जीत मिली है। टीम इंडिया साल में औसतन जितने मैच खेलती और जीतती है उससे अंदाजा लगाया जाए तो अगले 2 से 3 साल में भारत इस 1000 जीत के जादुई आंकड़े को छू सकता है।

बता दें, भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली दूसरी टीम है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर हैं, जो एकमात्र ऐसी टीम है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से अधिक मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी तक टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर 1163 मैच जीत चुका है।

टीम इंडिया के टेस्ट, वनडे और टी20 आंकड़ों की बात करें तो भारत को सबसे ज्यादा सफलता ‘क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट’ टी20 में मिली है। भारत इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 173 मैच जीतने वाली टीम है, वहीं पाकिस्तान 165 जीत के साथ दूसरे पायदान पर है।

वहीं वनडे में भारत ने वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे अधिक 1072 मैच खेले हैं जिसमें उन्हें 570 मुकाबलों में जीत मिली है। सबसे ज्यादा वनडे मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने इस फॉर्मेट में 1019 में सर्वाधिक 617 मैच जीते हैं।

वहीं बात टेस्ट क्रिकेट की करें तो टीम इंडिया इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में 185 जीत के साथ चौथे पायदान पर है। भारत के ऊपर ऑस्ट्रेलिया 424, इंग्लैंड 403 और साउथ अफ्रीका 191 जीत के साथ मौजूद हैं।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
