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रोहित और विराट नंबर-1 जोड़ी बनने से कितनी दूर? देखें ODI में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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Rohit Sharma and Virat Kohli Partnership Record: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लॉर्ड्स वनडे में शतकीय साझेदारी की। भारतीय जोड़ी एक धाकड़ लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।

रोहित और विराट नंबर-1 जोड़ी बनने से कितनी दूर? देखें ODI में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का जब भी बल्ला चलता है तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लग जाती है। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे वनडे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत को लॉर्ड्स में भले ही 27 रनों हार का मुंह देखना पड़ा लेकिन रोहित और विराट ने इंग्लैंड की सांसें अटका दी थीं। रोहित ने 110 गेंदों में 17 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 138 रनों की पारी खेली। वह इस ऐतिहासिक मैदान पर शतक जड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। कोहली ने 60 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें चार चौके और तीन सिक्स हैं। यह कोहली की लॉर्ड्स में पहली फिफ्टी है। रोहित ने 388 के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान शुभमन गिल (77) के साथ 147 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। उन्होंने कोहली के साथ भी शतकीय साझेदारी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े।

रोहित और विराट नंबर-1 जोड़ी बनने से कितनी दूर?

रोहित और विराट वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 प्लस रनों की पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 21वीं बार यह कारनामा अंजाम दिया है। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान और कुमार संगकारा ने 20 मर्तबा शतकीय साझेदारी की थी। लिस्ट में शीर्ष पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी है। दोनों ने कुल 26 बार 100 प्लस रनों की पार्टनरशिप की। रोहित और विराट को इस मामले में नंबर-1 जोड़ी बनने के लिए छह और शतकीय साझेदारी की जरूरत है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके दोनों दिग्गज भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। रोहित और विराट अब सितंबर में भारतीय जर्सी में एक्शन में दिखेंगे। भारत को 27 सितंबर से घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।

ODI में सबसे ज्यादा 100 प्लस रनों की पार्टनरशिप

26 - सचिन तेंदुलकर/सौरव गांगुली (भारत)

21 - रोहित शर्मा/विराट कोहली (भारत)

20 - तिलकरत्ने दिलशान/कुमार संगकारा (श्रीलंका)

18 - रोहित शर्मा/शिखर धवन (भारत)

16 - एडम गिलक्रिस्ट/मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया)

15 - गॉर्डन ग्रीनिज/डेसमंड हेन्स (वेस्टइंडीज)

15 - महेला जयवर्धने/कुमार संगकारा (श्रीलंका)

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रोहित और विराट ने खेले 400 मैच

रोहित और विराट एकसाथ 400 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उन्होंने लॉर्ड्स में उतरते ही यह कमाल किया। इससे पहले, कोई भारतीय जोड़ी इतने मैच साथ में नहीं खेल पाई। ओवरऑल रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के नाम दर्ज है। दोनों ने एकसाथ 550 इंटरनेशनल मुकाबले खेले।

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच एकसाथ खेलने वाली जोड़ियां

550 - संगकारा/जयवर्धने

426 - दिलशान/जयवर्धने

418 - संगकारा/दिलशान

408 - जयसूर्या/मुरलीधरन

407 - कैलिस/बाउचर

400 - रोहित/विराट

391 - सचिन/राहुल द्रविड़

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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