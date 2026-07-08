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टीम इंडिया को नॉटिंघम में कैसे फंसाया? इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने खुलकर बताया

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंग्लैंड की टीम नॉटिंघम में बड़ी जीत भारतीय टीम के खिलाफ मिली और 2-0 की बढ़त मेजबानों ने हासिल कर ली। भारत के खिलाफ जीत की प्लानिंग इंग्लैंड की ओर से कैसी रही? इसके बारे में कप्तान हैरी ब्रूक ने खुलासा किया है। 

टीम इंडिया को नॉटिंघम में कैसे फंसाया? इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने खुलकर बताया

इंग्लैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है, जो कि एक अजेय बढ़त है। भारतीय टीम इस सीरीज को नहीं जीत सकती है, लेकिन इंग्लैंड के पास इस सीरीज को जीतने का मौका है और इंग्लिश टीम कम से कम इस सीरीज को हारेगी नहीं। इंग्लैंड ने तीन में से दो मैच जीत लिए हैं और एक बेनतीजा रहा है। नॉटिंघम में तीसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें बड़ी जीत इंग्लैंड को मिली। इस जीत के पीछे का राज क्या था? इंग्लैंड ने किस तरह से प्लानिंग की थी? इसके बारे में कप्तान हैरी ब्रूक ने मैच के बाद खुलासा किया।

इयोन मॉर्गन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हैरी ब्रूक से पूछा कि इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जब सब कुछ इतना आसान हो और कप्तान मुस्कुराए। आप इसे किस वजह से देखते हैं? इस पर ब्रूक ने कहा, "कम्युनिकेशन। मुझे लगा कि दूसरे हाफ में कम्युनिकेशन और प्लान एकदम सही थे। हमने बैटिंग में बहुत अच्छे से एडजस्ट किया। हमें पता था कि अगर वे थोड़ी ऊंची गेंद रखते हैं तो यह एक ट्रिकी सरफेस होगा और इसे अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी दिखाना बहुत बढ़िया था।"

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ट्रेंट ब्रिज की पिच के अलावा फिल साल्ट और जोस बटलर को लेकर कप्तान ब्रूक ने कहा, "हां, जैसा मैंने कहा, हमारी बातचीत हुई। साल्टी (फिल साल्ट) ने जाहिर तौर पर वहां एक बड़ी पारी खेली और पावरप्ले में जोस (बटलर) के छोटे से कैमियो ने हमें बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन हमने बहुत जल्दी पहचान लिया कि स्टंप के ऊपर हिट करने के लिए एक मुश्किल सतह थी। मेरे, बाज (ब्रेंडन मैकुलम) और वहां मौजूद बल्लेबाज और कोच के साथ भी बहुत सारी बातें हुईं। तो हमारे पास अपने प्लान थे और हम उन पर बहुत अच्छे से टिके रहे।"

200 इस पिच पर बहुत अच्छा स्कोर था- हैरी ब्रूक

विल जैक्स, सैम करन जैसे बल्लेबाजों ने भी उपयोगी रन बनाए। इसको लेकर कप्तान ने कहा, "हां, और हर कोई जानता है कि ये रन कितने जरूरी हो सकते हैं। उस सरफेस पर हमें 200 तक पहुंचाना, जो शुरू में एक मुश्किल सरफेस था, एक जबरदस्त कोशिश थी।" बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों से कप्तान ने क्या कहा? इसके बारे में ब्रूक ने बताया, "सच कहूं तो हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। मैदान पर जाने से पहले ही हमने वहां काफी बातें कर ली थीं। बॉलर्स को ठीक-ठीक पता था कि हमें क्या करना है। कभी-कभी बाउंसर के साथ स्टंप्स के ऊपर हिट करना। यह सुनने में जितना आसान लगता है, आज रात यह बहुत अच्छे से काम आया।"

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मॉर्गन ने आगे पूछा कि क्या ब्रिस्टल और फिर साउथैम्प्टन जाने पर आप कुछ सुधार कर सकते हैं? या इसी प्रोसेस पर टिके रहेंगे? इस पर ब्रूक बोले, "सच में, हम जितना हो सके, सरफेस के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जितनी जल्दी हो सके यह पहचान लें कि वहां किस बॉल पर हिट करना सबसे मुश्किल होगा। और एक बैटिंग यूनिट के तौर पर, हम पिच का जितना हो सके उतना अच्छा इस्तेमाल करके ग्राउंड के अलग-अलग एरिया तक पहुंच सकते हैं। और आज रात इसका एक परफेक्ट उदाहरण था। हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमने अच्छा स्कोर भी बनाया।"

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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