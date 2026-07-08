टीम इंडिया को नॉटिंघम में कैसे फंसाया? इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने खुलकर बताया
इंग्लैंड की टीम नॉटिंघम में बड़ी जीत भारतीय टीम के खिलाफ मिली और 2-0 की बढ़त मेजबानों ने हासिल कर ली। भारत के खिलाफ जीत की प्लानिंग इंग्लैंड की ओर से कैसी रही? इसके बारे में कप्तान हैरी ब्रूक ने खुलासा किया है।
इंग्लैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है, जो कि एक अजेय बढ़त है। भारतीय टीम इस सीरीज को नहीं जीत सकती है, लेकिन इंग्लैंड के पास इस सीरीज को जीतने का मौका है और इंग्लिश टीम कम से कम इस सीरीज को हारेगी नहीं। इंग्लैंड ने तीन में से दो मैच जीत लिए हैं और एक बेनतीजा रहा है। नॉटिंघम में तीसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें बड़ी जीत इंग्लैंड को मिली। इस जीत के पीछे का राज क्या था? इंग्लैंड ने किस तरह से प्लानिंग की थी? इसके बारे में कप्तान हैरी ब्रूक ने मैच के बाद खुलासा किया।
इयोन मॉर्गन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हैरी ब्रूक से पूछा कि इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जब सब कुछ इतना आसान हो और कप्तान मुस्कुराए। आप इसे किस वजह से देखते हैं? इस पर ब्रूक ने कहा, "कम्युनिकेशन। मुझे लगा कि दूसरे हाफ में कम्युनिकेशन और प्लान एकदम सही थे। हमने बैटिंग में बहुत अच्छे से एडजस्ट किया। हमें पता था कि अगर वे थोड़ी ऊंची गेंद रखते हैं तो यह एक ट्रिकी सरफेस होगा और इसे अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी दिखाना बहुत बढ़िया था।"
ट्रेंट ब्रिज की पिच के अलावा फिल साल्ट और जोस बटलर को लेकर कप्तान ब्रूक ने कहा, "हां, जैसा मैंने कहा, हमारी बातचीत हुई। साल्टी (फिल साल्ट) ने जाहिर तौर पर वहां एक बड़ी पारी खेली और पावरप्ले में जोस (बटलर) के छोटे से कैमियो ने हमें बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन हमने बहुत जल्दी पहचान लिया कि स्टंप के ऊपर हिट करने के लिए एक मुश्किल सतह थी। मेरे, बाज (ब्रेंडन मैकुलम) और वहां मौजूद बल्लेबाज और कोच के साथ भी बहुत सारी बातें हुईं। तो हमारे पास अपने प्लान थे और हम उन पर बहुत अच्छे से टिके रहे।"
200 इस पिच पर बहुत अच्छा स्कोर था- हैरी ब्रूक
विल जैक्स, सैम करन जैसे बल्लेबाजों ने भी उपयोगी रन बनाए। इसको लेकर कप्तान ने कहा, "हां, और हर कोई जानता है कि ये रन कितने जरूरी हो सकते हैं। उस सरफेस पर हमें 200 तक पहुंचाना, जो शुरू में एक मुश्किल सरफेस था, एक जबरदस्त कोशिश थी।" बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों से कप्तान ने क्या कहा? इसके बारे में ब्रूक ने बताया, "सच कहूं तो हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। मैदान पर जाने से पहले ही हमने वहां काफी बातें कर ली थीं। बॉलर्स को ठीक-ठीक पता था कि हमें क्या करना है। कभी-कभी बाउंसर के साथ स्टंप्स के ऊपर हिट करना। यह सुनने में जितना आसान लगता है, आज रात यह बहुत अच्छे से काम आया।"
मॉर्गन ने आगे पूछा कि क्या ब्रिस्टल और फिर साउथैम्प्टन जाने पर आप कुछ सुधार कर सकते हैं? या इसी प्रोसेस पर टिके रहेंगे? इस पर ब्रूक बोले, "सच में, हम जितना हो सके, सरफेस के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जितनी जल्दी हो सके यह पहचान लें कि वहां किस बॉल पर हिट करना सबसे मुश्किल होगा। और एक बैटिंग यूनिट के तौर पर, हम पिच का जितना हो सके उतना अच्छा इस्तेमाल करके ग्राउंड के अलग-अलग एरिया तक पहुंच सकते हैं। और आज रात इसका एक परफेक्ट उदाहरण था। हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमने अच्छा स्कोर भी बनाया।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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