विदर्भ ने पहली बार कैसे जीती विजय हजारे ट्रॉफी? हेड कोच उस्मान गनी ने किया रहस्य का खुलासा

संक्षेप: विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अपने नाम की। विदर्भ ने पहली बार कैसे विजय हजारे ट्रॉफी जीती? हेड कोच उस्मान गनी ने इस रहस्य का खुलासा किया है।

विदर्भ के हेड कोच उस्मान गनी का मानना ​​है कि विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी टीम की शानदार जीत खिलाड़ियों के एक-दूसरे पर भरोसे का नतीजा है, जिससे उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से सफलतापूर्वक उबरने में मदद मिली। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा चैंपियन विदर्भ ने रविवार को सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर घरेलू एक दिवसीय टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया।

गनी ने पीटीआई से कहा, ‘‘हम एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं। हमारे पास सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए भी मजबूत टीम है लेकिन इससे पहले हम सफेद गेंद के प्रारूप में ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी हम कुछ करीबी मैच में हार गए थे और सुपर लीग तक भी नहीं पहुंच पाए थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इस बार हम आत्मविश्वास से भरे थे और हमने एक-दूसरे का साथ दिया ताकि हम सीमित ओवरों की ट्रॉफी जीत सकें। टीम ने सकारात्मक क्रिकेट खेलकर चुनौती का बखूबी सामना किया।’’ गनी ने अपनी टीम की जीत के रहस्य का खुलासा करते हुए कहा कि वह सभी खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें प्रत्येक खिलाड़ी का समर्थन करना होगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। हमें उनके साथ खड़े रहना होगा। अगर कोई मैच हमारे लिए खराब जाता है तो हमें हमेशा वापसी करने का भरोसा रहता है और यही हम टीम के हर सदस्य को सिखा रहे हैं।’’ गनी ने कहा, ‘‘यह अब टीम की मानसिकता बन गई है और अगर आप पिछले कुछ मैचों (विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल) को देखें तो हमें इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। यह सब एक टीम के रूप में सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने से जुड़ा है।’’ घरेलू क्रिकेट सर्किट की कई टीमों के विपरीत विदर्भ ने लाल गेंद और सफेद गेंद के प्रारूपों के बीच सही संतुलन स्थापित कर लिया है। गनी ने इसका श्रेय विदर्भ की मजबूत ‘बेंच स्ट्रैंथ’ और अच्छे विकल्पों की मौजूदगी को दिया।