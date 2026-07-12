IPL कैसे बना भारत की हार का जिम्मेदार? संजय मांजरेकर ने किया एक्सप्लेन

संजय मांजरेकर ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार का विश्लेषण किया है। उन्होंने खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय आईपीएल) से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया है।

भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने ब्रिटेन के दौरे में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में मिली हार के लिए खिलाड़ियों को दोष देने के बजाय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया और कहा कि टीम का चयन आईपीएल के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मौजूदा चैंपियन भारत के लिए यह दौरा निराशाजनक रहा। आयरलैंड से 0-2 से हारने के बाद उसे पांच मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड के हाथों 0-4 से करारी हार का सामना करना पड़ा।

मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, ''विदेशी धरती पर मिली इस हार के लिए खिलाड़ियों को आसानी से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने आईपीएल को बल्लेबाजों के लिए अनुकूल बना दिया है जिससे भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव पड़ता है।''

उन्होंने कहा, ''चयनकर्ताओं के लिए चुनौती यह है कि वे आईपीएल के प्रदर्शन की दबाव में आए बिना ऐसे बल्लेबाजों का चयन करें जो विदेशों में अच्छा खेल सकते हैं। उन्हें ऐसे बल्लेबाजों की पहचान करके उन्हें ही भारत के लिए चुना चाहिए। भारत को अब टी20 क्रिकेट में अपने अधिकतर मैच विदेशों में खेलने हैं। अब घरेलू क्रिकेट का मजा खत्म हो चुका है।''

आईपीएल की अक्सर इस बात के लिए आलोचना की जाती रही है कि उसमें बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिचें तैयार की जाती हैं जिससे 'पावर-हिटिंग' को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा आईपीएल में बाउंड्री भी छोटी होती हैं। 'इंपैक्ट प्लेयर' के नियम ने भी खेल को बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल बना दिया है।

यूके टूर पर भारत एक भी मैच नहीं जीत पाया। आयरलैंड से 0-2 से हारने के बाद इंग्लैंड से भारत 0-4 से हारा। 0-6 से मिली इस हार के लिए बीसीसीआई जल्द ही रिव्यू मीटिंग करेगा। इस मीटिंग में कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर से तीखे सवाल पूछे जाएंगे।

टी20 के बाद अब वनडे की बारी यूके टूर पर टी20 क्रिकेट के बाद अब वनडे क्रिकेट की बारी है। भारत को 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी एक्शन में होंगे। उम्मीद है शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस सीरीज में टी20 की हार का बदला लेंगे।