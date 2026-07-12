Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL कैसे बना भारत की हार का जिम्मेदार? संजय मांजरेकर ने किया एक्सप्लेन

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
Follow us on Google News
share

संजय मांजरेकर ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार का विश्लेषण किया है। उन्होंने खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय आईपीएल) से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया है।

IPL कैसे बना भारत की हार का जिम्मेदार? संजय मांजरेकर ने किया एक्सप्लेन

भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने ब्रिटेन के दौरे में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में मिली हार के लिए खिलाड़ियों को दोष देने के बजाय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया और कहा कि टीम का चयन आईपीएल के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मौजूदा चैंपियन भारत के लिए यह दौरा निराशाजनक रहा। आयरलैंड से 0-2 से हारने के बाद उसे पांच मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड के हाथों 0-4 से करारी हार का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:अभिषेक शर्मा रच गए इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, ''विदेशी धरती पर मिली इस हार के लिए खिलाड़ियों को आसानी से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने आईपीएल को बल्लेबाजों के लिए अनुकूल बना दिया है जिससे भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव पड़ता है।''

उन्होंने कहा, ''चयनकर्ताओं के लिए चुनौती यह है कि वे आईपीएल के प्रदर्शन की दबाव में आए बिना ऐसे बल्लेबाजों का चयन करें जो विदेशों में अच्छा खेल सकते हैं। उन्हें ऐसे बल्लेबाजों की पहचान करके उन्हें ही भारत के लिए चुना चाहिए। भारत को अब टी20 क्रिकेट में अपने अधिकतर मैच विदेशों में खेलने हैं। अब घरेलू क्रिकेट का मजा खत्म हो चुका है।''

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी को बाहर किए जाने पर अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, ‘मैं अकेला ऐसा था जो…’

आईपीएल की अक्सर इस बात के लिए आलोचना की जाती रही है कि उसमें बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिचें तैयार की जाती हैं जिससे 'पावर-हिटिंग' को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा आईपीएल में बाउंड्री भी छोटी होती हैं। 'इंपैक्ट प्लेयर' के नियम ने भी खेल को बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल बना दिया है।

यूके टूर पर भारत एक भी मैच नहीं जीत पाया। आयरलैंड से 0-2 से हारने के बाद इंग्लैंड से भारत 0-4 से हारा। 0-6 से मिली इस हार के लिए बीसीसीआई जल्द ही रिव्यू मीटिंग करेगा। इस मीटिंग में कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर से तीखे सवाल पूछे जाएंगे।

टी20 के बाद अब वनडे की बारी

यूके टूर पर टी20 क्रिकेट के बाद अब वनडे क्रिकेट की बारी है। भारत को 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी एक्शन में होंगे। उम्मीद है शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस सीरीज में टी20 की हार का बदला लेंगे।

भारत को अगला टी20 अब जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है। उम्मीद है कि वहां कोई उलटफेर नहीं देखने को मिलेगा। जिम्बाब्वे दौरे के लिए बीसीसीआई टीम इंडिया का ऐलान कर चुकी है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Sanjay Manjrekar India Vs England Shreyas Iyer अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।