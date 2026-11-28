यह वही टीम है जिसे मैंने बनाया है.., प्रदर्शन देख रोहित शर्मा को आई दया, दोबारा MI की कप्तानी के लिए भर दी हामी
रोहित शर्मा दोबारा मुंबई इंडियंस के कप्तान कैसे बने, उनसे टीम मैनेजमेंट ने इस पद को संभालने के किए कब संपर्क किया और फिर रोहित ने क्या सोच- विचार करके हामी भरी, इन तमाम बातों का खुलासा अब हो गया है। रोहित शर्मा ने खुद दोबारा एमआई के कप्तान बनने की कहानी पूरी कहानी बताई है।
रोहित शर्मा ने खुलासा किया है कि आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने उनसे कप्तानी संभालने के लिए संपर्क किया था और काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने पांच बार की चैंपियन टीम को जरूरी दिशा देने की जिम्मेदारी स्वीकार की। रोहित शर्मा को टीम का प्रदर्शन देखने के बाद दया आई। उनसे जब कप्तानी के लिए संपर्क किया गया तब उन्होंने यह सोचा कि यह वही टीम है, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और इसकी ये हालत है। मुंबई इंडियंस के हितों को ध्यान में रखते हुए टीम को सही दिशा देने के लिए रोहित ने कप्तानी का ऑफर स्वीकार किया।
मुंबई इंडियंस ने आखिरी बार 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खिताब जीता था। तब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने पांचवीं बार यह ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2024 सत्र से पहले हार्दिक पंड्या को रोहित की जगह टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन यह फैसला कारगर साबित नहीं हुआ।
रोहित ने मुंबई इंडियंस की ओर से जारी एक वीडियो में कहा, ''शुरुआत में मेरा ईमानदारी से यही विचार था कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे इस बारे में दोबारा सोचने की जरूरत थी क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी कुछ हुआ था।'' वह आईपीएल 2026 में टीम के नौवें स्थान पर रहने के बाद टीम के मालिक आकाश अंबानी के साथ हुई बातचीत का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''मैं यह नहीं कह रहा कि इस टीम को कप्तान के रूप में मेरी जरूरत है। लेकिन इस समय टीम को एक दिशा की जरूरत है। अगर वह दिशा मैं दे सकता हूं तो मुझे टीम को आगे ले जाने में खुशी होगी। मैं घर गया और इस बारे में सोचा। मैंने समझने की कोशिश की कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। क्या मैं दोबारा इस टीम की कप्तानी कर सकता हूं या नहीं। मैंने इन सभी पहलुओं पर विचार किया। ''
रोहित को लगा दोबारा चुनौती स्वीकार करने का समय आ गया है
रोहित ने कहा, ''कई चीजों पर सोचने के बाद मुझे अहसास हुआ कि यह वही टीम है, जिसे मैंने बनाया है। आपने 10 साल तक इसकी कप्तानी की है। मुझे लगा कि अब इस चुनौती को दोबारा स्वीकार करने का समय आ गया है। ‘’ रोहित को फिलहाल अगले सत्र के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। विश्व कप विजेता कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए मैदान पर अपने खेल का आनंद लेना जरूरी है। उन्होंने कहा, ''निराशा इस बात की नहीं थी कि हम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए। निराशा इस बात की थी कि हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। खिलाड़ियों को जो जिम्मेदारियां दी गई थीं, वे उन्हें ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। ‘’ रोहित ने कहा, ''जब आप हार रहे होते हैं और टीम के पक्ष में लय नहीं होती तो ऐसा होना स्वाभाविक है। दूसरी टीम अच्छा खेल रही होती हैं और आप पर ज्यादा दबाव बनाकर उसका फायदा उठाती हैं। हम उस दबाव का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसमें एक या दो खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी मुंबई इंडियंस टीम नाकाम रही। ''
कीरोन पोलार्ड के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं रोहित
रोहित लंबे समय से अपने साथी रहे कीरोन पोलार्ड के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं जिन्हें टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। उन्होंने कहा, ''पोलार्ड मुंबई इंडियंस के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कई वर्षों तक मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है। वह पिछले कुछ वर्षों से बल्लेबाजी कोच के रूप में भी काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें टीम की परिस्थितियों, इसकी संस्कृति और मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के महत्व की अच्छी समझ है। ‘’ रोहित ने कहा, ''जब मैं कप्तान था तो वह उपकप्तान थे। मैं कई बार उनसे सलाह लेता था और हमने इन मुद्दों पर काफी बातचीत की है। मैं उन्हें मुख्य कोच या किसी खास पद पर बैठे व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय एक दोस्त के रूप में देखना चाहूंगा। ‘’ अगला साल रोहित के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का आखिरी साल हो सकता है। वहीं, 2027 आईपीएल के बाद मेगा नीलामी भी होनी है। हालांकि, 39 वर्षीय रोहित फिलहाल भविष्य को लेकर ज्यादा दूर की नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, ''यह निश्चित रूप से काफी रोमांचक साल होने वाला है। लेकिन मैं अभी बहुत आगे के बारे में नहीं सोचना चाहता। मेरे सामने जो भी चुनौती आएगी, मैं पहले उस पर ध्यान दूंगा और फिर आगे बढ़ता रहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा यही किया है। ‘’
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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