एमएस धोनी ने CSK पर किस तरह फोड़ा 'रिटायरमेंट बम'? तीन दिन पहले हुई मीटिंग का सीक्रेट आया सामने
एमएस धोनी ने आईपीएल से रिटारमेंट ले लिया है। वह 2008 में आईपीएल में की शुरुआत से चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का हिस्सा रहे। धोनी आईपीएल में दो सीजन को छोड़कर हमेशा सीएसके लिए खेले।
दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को अलविदा कह दिया। मंगलवार (17 नवंबर) को रिटेंशन लिस्ट आने से पहले धोनी के रिटायरमेंट की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया। उन्होंने आईपीएल में करीब दो दशक तक अपनी कप्तानी और खेल से छाप छोड़ी। धोनी के अंडर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने रिकॉर्ड 10 बार फाइनल में जगह बनाई और पांच ट्रॉफी जीती। 45 वर्षीय धोनी का बतौर प्लेयर भले ही सफर समाप्त हो गया लेकिन वह सीएसके में नई पारी की शुरुआत करेंगे। चेन्नई ने 'माही' को आईपीएल 2027 के लिए मेंटोर नियुक्त किया है।
धोनी ने CSK पर किस तरह फोड़ा 'रिटायरमेंट बम'?
हाल के दिनों में धोनी के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। 2020 में इंटरनेशनल रिटायरमेंट लेने वाले धोनी आईपीएल के पिछले सीजन में अनफिट होने के कारण नहीं खेले थे। धोनी ने सीएसके पर आईपीएल 'रिटायरमेंट बम' एक मीटिंग के दौरान फोड़ा। उन्होंने तीन दिन पहले यानी शनिवार (14 नवंबर) को सीएसके द्वारा रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर हुई मीटिंग में रिटायरमेंट के फैसले के बारे में बताया था। सीएसके की सह मालिक रूपा गुरुनाथ ने इस सीक्रेट का खुलासा किया। वह चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन की बेटी हैं। मीटिंग में रूपा के साथ सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन भी मौजूद थे।
‘एमएस धोनी ने बेहद धीमी आवाज में कहा…’
रूपा ने सीएसके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, ''कुछ महीने पहले जब मैं उनसे (एमएस धोनी) मिली थी तो उन्होंने बताया था कि वह सुनिश्चित नहीं हैं कि आगामी सीजन में खेल पाएंगे या नहीं। शनिवार को हम टीम से रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों के बारे में फोन पर चर्चा कर रहे थे। हमने क्रिकेट से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की थी। हम अगले सीजन की रणनीति और किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है उनके बारे में विचार कर रहे थे। काफी चर्चा हुई और फोन कॉल के अंत में सीईओ कासी विश्वनाथन खिलाड़ियों को रिलीज करने की सूची पढ़ रहे थे। तभी एमएस ने बेहद धीमी आवाज में कहा, 'शायद आपको इसमें मेरा नाम भी जोड़ देना चाहिए'।''
‘उसी समय वीडियो कॉल अचानक बंद हो गई’
रूपा ने आगे कहा, ''आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन उसी समय वीडियो कॉल अचानक बंद हो गई। मैंने दोबारा फोन किया और उनसे कहा, 'आप जानते हैं, इंटरनेट भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आप अगले सत्र में नहीं खेलेंगे'।'' रूपा ने यह भी कहा कि उनके लिए वह बेहद मुश्किल दिन था। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी इस तरह की स्थिति के लिए खुद को तैयार कर सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वह टीम को अपना 200 प्रतिशत योगदान नहीं दे पाएंगे तो वह खेलना पसंद नहीं करेंगे।'' रूपा ने कहा, ''महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी जीवन में एक बार ही आता है। हम भाग्यशाली हैं और उनके प्रति बेहद आभारी हैं कि वह फ्रेंचाइजी की शुरुआत से ही सुपरकिंग्स के साथ रहे हैं और उन्होंने इस टीम की बुनियाद रखी है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय