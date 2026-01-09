T-20 विश्व कप 2026 के लिए चयनित सभी 15 भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा VHT में प्रदर्शन?

संक्षेप: टी-20 विश्व कप के लिए चयनित किए गए 15 में से 14 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। जसप्रीत बुमराह विश्व कप से पहले वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत विजय हजारे ट्रॉफी में शामिल नहीं हुए। टीम में चयनित 14 खिलाड़ियों का विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन कैसा रहा विस्तार से बताते हैं।

7 फरवरी से होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम ने पहले ही टीम की घोषणा कर दी थी। टी20 विश्व कप 2026 के लिए चयनित भारतीय खिलाड़ियों में सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं। इनके अलावा संजू सैमसन, ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा भी इस 15-सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं। इस बड़े टूर्नामेंट से पहले विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनके चयन को परखने का एक अहम पैमाना बना है। टी-20 विश्व कप के लिए चयनित किए गए 15 में से 14 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। जसप्रीत बुमराह ने विश्व कप से पहले वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत विजय हजारे ट्रॉफी में शामिल नहीं हुए। टीम में चयनित 14 खिलाड़ियों का विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन कैसा रहा विस्तार से बताते हैं।

रिंकू सिंह और हार्दिक का शानदार प्रदर्शन विजय हजारे ट्रॉफी में रिंकू सिंह सबसे सफल बल्लेबाज के रूप में उभरे, जिन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ 106* और हैदराबाद के खिलाफ 67 रनों सहित कई प्रभावी पारियां खेलकर खुद को भारत का 'ट्रम्प कार्ड' साबित किया। ऑलराउंडर विभाग में हार्दिक पांड्या की धमाकेदार वापसी हुई, जिन्होंने विदर्भ के खिलाफ 133 रन और चंडीगढ़ के खिलाफ 75 रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाजी में भी विकेट चटकाए। अक्षर पटेल ने भी आंध्र के खिलाफ 130 रनों की शानदार पारी और ओडिशा के खिलाफ 73 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता का लोहा मनवाया, जो टीम इंडिया के लोअर-मिडल ऑर्डर के लिए शुभ संकेत है।

कप्तान सूर्या का खराब फॉर्म जारी हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा, जहां वे दो मैचों में केवल 24 और 15 रन ही बना सके। मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने चंडीगढ़ के खिलाफ 109 रन बनाकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन बंगाल के खिलाफ मैच के बाद वे चोटिल हो गए और उन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिससे उनके विश्व कप में खेलने पर संशय बना हुआ है।

बाकी खिलाड़ियों का मिला-जुला प्रदर्शन शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी से तो प्रभावित किया (68 रन देकर 4 विकेट), लेकिन उनकी बल्लेबाजी फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी तरह वॉशिंगटन सुंदर भी बल्ले और गेंद दोनों से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। विकेटकीपर बल्लेबाजों के सेक्शन में ईशान किशन ने 125 रन और संजू सैमसन ने 101 रन की शतकीय पारियां खेलकर अपनी फॉर्म का प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने सिक्किम के खिलाफ 5 विकेट लेकर अपनी धार दिखाई, जबकि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने स्पिन विभाग में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं। जसप्रीत बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट और चोट के इतिहास के कारण इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया, ताकि वे विश्व कप के लिए पूरी तरह फिट रह सकें। हर्षित राणा ने भी अपनी उपयोगिता साबित करते हुए पांच विकेट अपने नाम किए।

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए चयनित भारतीय खिलाड़ियों का विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में प्रदर्शन इस प्रकार है: • रिंकू सिंह: 106*, 67, 63, 37*, 41, 57*, 37*

• हार्दिक पांड्या: 133 रन (1 विकेट), 75 रन (3 विकेट)

• अक्षर पटेल: 130 रन (2 विकेट), 73 रन

• ईशान किशन: 125, 21, 9

• तिलक वर्मा: 109, 34

• संजू सैमसन: 101, 11

• अभिषेक शर्मा: 48 (1 विकेट), 30 (2 विकेट), 8 (एक ओवर में 30 रन खर्च किए)

• अर्शदीप सिंह: 5 विकेट, 2 विकेट

• वरुण चक्रवर्ती: 4 विकेट, 2 विकेट

• कुलदीप यादव: 2 विकेट, 3 विकेट

• हर्षित राणा: 4 विकेट, 1 विकेट

• शिवम दुबे: 4/68 (गेंदबाजी), 2 विकेट (गेंदबाजी)

• सूर्यकुमार यादव: 24, 15

• वॉशिंगटन सुंदर: राजस्थान और त्रिपुरा के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से खराब योगदान