अब प्लेऑफ्स में पहुंचने से बस इतने कदम रह गई दूर CSK? पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर जमाया कब्जा
IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स कैसे प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकती है और वह कितने कदम दूर रह गई है, पॉइंट्स टेबल पर उसकी क्या स्थिति है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
IPL 2026 के 53वें मुकाबले में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ के लिए अपने स्थिति मजबूत कर ली है। आईपीएल 2026 के शुरुआती दौर में खराब प्रदर्शन करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स अब बेहतर प्रदर्शन कर रही है और उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए तीन मैचों में या तो तीन जीत या दो जीत की जरूरत है। आज के मैच में लखनऊ सुपर जाइंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 203 रन बनाए और 204 रनों का लक्ष्य दिया। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया और 19.2 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। उर्विल पटेल ने आज के मैच में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और सिर्फ 13 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया।
मौजूदा समय में चेन्नई की पॉइंट्स टेबर पर स्थिति
प्वाइंट्स टेबल पर मौजूदा समय में चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। पांच बार की चैंपियन टीम ने अब तक आईपीएल 2026 में 11 मैच खेले हैं जिसमें से 6 में जीत मिली है और पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इन छह मुकाबले में जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें प्लेऑफस में पहुंचने के लिए पूरी तरह से बनी हुई हैं।
सबसे बेहतर होगा अपने तीनों मैच जीते, दो में फंस सकती है
चेन्नई की टीम के लिए अब खेलने को तीन मुकाबले बचे हैं। अपने दम पर प्लेऑफस में जगह पक्की करने के लिए इन तीनों मुकाबलों को चेन्नई सुपर किंग्स को जीतना होगा। अगर चेन्नई की टीम तीन में से सिर्फ दो मैच जीती है तो उसके पास 16 पॉइंट्स होंगे और फिर रन रेट से निश्चित होगा कि कौन सी टीम टॉप फोर में जाएगी। लेकिन अगर तीनो मैच जीत लेती है तो 18 पॉइंट्स के साथ आसानी से प्लेऑफ्स में जा सकती है। चेन्नई के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बेहतरीन स्थिति यही है कि उसे अपने तीनों मुकाबले जीतने होंगे। दो मुकाबले में मामला फंस सकता है। हालांकि, अगर चेन्नई की टीम तीन में से दो या तीनों मुकाबले हार जाती है तब वह प्लेऑफस की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगी और यह सीजन भी उसके लिए बुरा साबित हो सकता है।
10वें पायदान से उठकर पांचवें तक का सफर
इस सीजन शुरुआती दौर में चेन्नई की टीम लंबे समय तक दसवें नंबर पर रही। उसके बाद संजू सैमसन का बल्ला चलना शुरू हुआ और टीम अच्छा प्रदर्शन करने लगी और दसवें नंबर से उठकर अब तक पांचवें नंबर तक आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चेन्नई की टीम अपने अगले तीन मुकाबले जीत पाती है या दो मैच जीतकर दूसरों पर निर्भर रहती है या फिर कोई भी मैच नहीं जीतती है और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती है।
CSK के अगले 3 मैच में कब, कहां और किसके खिलाफ
CSK बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): 15 मई 2026, शाम 7:30 बजे, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ।
CSK बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): 18 मई 2026, शाम 7:30 बजे, एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई।
CSK बनाम गुजरात टाइटन्स (GT): 21 मई 2026, शाम 7:30 बजे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।