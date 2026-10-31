वैभव सूर्यवंशी कैसे हो सकते हैं प्लेइंग XI में फिट? दिनेश कार्तिक ने बताया तरीका; नहीं चढ़ेगी सैमसन की बलि
वैभव सूर्यवंशी न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में कैसे प्लेइंग XI में फिट हो सकते हैं, इसका तरीका दिनेश कार्तिक ने ढूंढ लिया है। उन्होंने बताया कैसे संजू सैमसन की बलि चढ़ाए बिना श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर ऐसा कर सकते हैं।
वैभव सूर्यवंशी भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वें टी20 में खेलेंगे या नहीं? हर किसी के जहन में एक ही सवाल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में ईशान किशन के फिट होने के बाद वैभव को प्लेइंग XI से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ईशान के चोटिल होने की वजह से ही उन्हें सीरीज के दूसरे और तीसरे टी20 में खेलने का मौका मिला था। दूसरे टी20 में उन्हें नंबर-3 पर बैटिंग करनी पड़ी थी, जहां वैभव ने 8 गेंदों पर 4 ही रन बनाए थे, मगर तीसरे टी20 में जैसे ही उन्हें अपनी फेवरेट पोजिशन पर बैटिंग करने का मौका मिला तो धमाल मचा दिया। अभिषेक शर्मा के साथ शतकीय साझेदारी कर वैभव सूर्यवंशी ने 45 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। इस धाकड़ परफॉर्मेंस के बाद जब चौथे टी20 में 15 साल के इस खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया तो हर किसी ने गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के चयन पर सवाल उठाए। गंभीर-अय्यर अभिषेक-सैमसन की वर्ल्ड कप विनिंग ओपनिंग जोड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, जबकि सैमसन के प्रदर्शन में निरंतरता देखने को नहीं मिल रही है।
वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए भारत को या तो सैमसन की बैटिंग पोजिशन से छेड़छाड़ करनी पड़ी है या तो उन्हें टीम से ही बाहर करना पड़ा है। लेकिन अब पूर्व भारतीय विकेट कीपर और मौजूदा एक्सपर्ट दिनेश कार्तिक ने एक ऐसा तरीका बताया है जिससे सैमसन की बलि दिए बिना वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग XI में फिट किया जा सकता है।
दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज के शो पर कहा, "मुझे पता है कि दुनिया चाहेगी कि वैभव खेले। अगर वे वैभव को खिलाना चाहते हैं, तो अभिषेक की जगह पर उसे मौका दे सकते हैं, ताकि उसे ब्रेक मिल सके, और ऐसा ही होना चाहिए। जब भी वैभव से जुड़ी कोई बात होती है, तो वह हमेशा संजू होता है। अगर आप वैभव को सच में फिट करना चाहते हैं, तो अभिषेक ब्रेक ले सकता है। यहां मुख्य शब्द ब्रेक है।"
सैमसन का पिछली 10 पारियों में प्रदर्शन
संजू सैमसन की अगर पिछली 10 पारियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उनके बल्ले से तीन ही फिफ्टी निकली है। दो फिफ्टी उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में लगाई, जबकि एक उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में लगाई। मगर अन्य 7 पारियों में उनका प्रदर्शन चिंता का विषय है। सैमसन ने अन्य 7 पारियों में एक भी बार 30 क्या 20 भी रन का आंकड़ा पार नहीं किया है। इससे सैमसन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी साफ देखने को मिलती है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें