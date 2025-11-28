WTC फाइनल में कैसे पहुंच सकता है भारत? SL-NZ और AUS देंगे कड़ी चुनौती; जीतने होंगे इतने मैच

संक्षेप: टीम इंडिया ने अभी तक इस चक्र में तीन सीरीज -इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका- के खिलाफ खेली है। वहीं बची तीन सीरीज में उनका मुकाबला -श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया- से होगा।

साउथ अफ्रीका से 0-2 से मिली करारी हार के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 फाइनल की राह काफी कठिन हो गई है। टीम इंडिया ने अभी तक इस चक्र में तीन सीरीज -इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका- के खिलाफ खेली है। इंग्लैंड में भारत 5 मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ करके आया, वहीं घर पर उन्होंने वेस्टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जहां टीम इंडिया के जीतने की उम्मीद थी, वहां भारत का 0-2 से सूपड़ा साफ हो गया। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद फैंस के जहन में सवाल है कि क्या भारत WTC के फाइनल में पहुंच पाएगा? पिछले चक्र में भी ऐसा हुआ था जब न्यूजीलैंड से 0-3 से हारने के बाद भारत का फाइनल में पहुंचने का सपना टूटा था।

भारत की अगली तीन टेस्ट सीरीज श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत उन्हीं के घर पर खेलेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया को मेजबानी करनी है।

पिछले अगर दो WTC चक्र पर नजर डालें तो 60 से 65 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली टीमों को WTC फाइनल का टिकट मिला है।

भारत को 61.1% अंक हासिल करने के लिए: 6 जीत, 2 ड्रॉ, 1 हार भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में 60 प्रतिशत अंक का आंकड़ा पार करने के लिए बचे 9 मुकाबलों में से कम से कम 6 मैच जीतने होंगे। इससे कम भारत कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता।

किस्मत के नौ मैच श्रीलंका (विदेश में, 2 टेस्ट – अगस्त 2026): हमारा यहां अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन विदेशी सरजमीं पर स्वीप करना अभी भी एक बड़ी बात है। भारत अगर श्रीलंका को 2-0 से हराता है तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाएगी।

न्यूजीलैंड (विदेश में, 2 टेस्ट – अक्टूबर-दिसंबर 2026): न्यूजीलैंड जीतने के लिए ऐतिहासिक रूप से मुश्किल जगह। ऐसे में भारत अगर सीरीज 1-1 से ड्रॉ भी कराता है तो उनके लिए फायदे का सौदा होगा।