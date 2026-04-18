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KKR अभी नहीं हुई है IPL 2026 से बाहर, इस तरह कर सकती है प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई! समझें समीकरण

Apr 18, 2026 07:38 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोलकाता नाइट राइडर्स पर IPL 2026 से बाहर होने के काले बादल मंडरा रहे हैं। अभी तक खेले 6 में से 5 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था।

KKR अभी नहीं हुई है IPL 2026 से बाहर, इस तरह कर सकती है प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई! समझें समीकरण

अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 की पांचवीं हार का सामना शुक्रवार, 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के हाथों करना पड़ा। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए कैमरन ग्रीन के अर्धशतक की मदद से 180 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करने उतरी जीटी की टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 86 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को 5 विकेट शेष रहते जीत दिलाई। केकेआर की यह आईपीएल 2026 में 6 मैचों में पांचवीं हार है, उनका एक मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश से धूला था। अब सवाल यह है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है? तो इसका जवाब है हां, आईए जानते हैं कैसे?

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कैसे केकेआर कर सकती है IPL 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई

कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल इतिहास की पांचवीं ऐसी टीम बन गई है जिसने सीजन के पहले 6 मैचों में एक भी जीत ना दर्ज की हो। इससे पहले डेक्कन चार्जर्स (2012), दिल्ली डेयरडेविल्स (2013), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2019) और मुंबई इंडियंस (2022) के साथ ऐसा हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस-जिस सीजन में इन टीमों के साथ ऐसा हुआ, तब-तब यह टीमें आईपीएल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहीं हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स का भी फिलहाल ऐसा ही कुछ हाल है। केकेआर आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 6 में से 5 मैच हारकर सबसे नीचे 10वें पायदान पर लगी हुई है।

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कोलकाता नाइट राइडर्स के पास हालांकि अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने का मौका है। केकेआर को आईपीएल 2026 में 8 और मैच खेलने हैं। अगर टीम इन सभी मुकाबलों को जीतने में कामयाब रहती है तो उनका बेड़ा पार लग सकता है।

दरअसल, अगले 8 मैचों में लगातार जीत दर्ज करने के बाद अंत में उनके खाते में कुल 17 अंक हो जाएंगे। आईपीएल का इतिहास बताता है कि प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए इतने अंक काफी होते हैं।

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मगर, अगर केकेआर को इस दौरान एक भी हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी गाड़ी 15 अंकों पर ही अटक जाएगी। ऐसे में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम 15 अंक होने के बावजूद प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी।

कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले 8 मैचों का शेड्यूल

KKR का IPL 2026 का सातवां मैच रविवार, 19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच ईडन गार्डन्स में 3:30 PM IST से खेला जाएगा।

KKR का IPL 2026 का आठवां मैच 26 अप्रैल को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। इसके बाद वे 3 मई को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे।

8 मई को, KKR का मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। उनके आखिरी चार लीग मैच 13 मई को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, 16 मई को कोलकाता में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ, 20 मई को (कोलकाता में) मुंबई इंडियंस के खिलाफ और 24 मई को ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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