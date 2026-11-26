जसप्रीत बुमराह फिर कैसे ICC टेस्ट रैंकिंग में हासिल कर सकते हैं बादशाहत? स्टार्क से छीनना होगा नंबर-1 का 'ताज'
जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में धमाकेदार प्रदर्शन कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वह फिलहाल दूसरे पायदान पर है, मगर नंबर-1 का ताज उनसे अब ज्यादा दूर नहीं है।
भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 का ताज हासिल करने की दहलीज पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में हुए पहले टेस्ट में 5 विकेट लेने के बाद बुमराह को ताजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है। तीन पायदान की छलांग लगाकर बुमराह संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। ओली रॉबिनसन और जसप्रीत बुमराह के खाते में बराबर 856 रेटिंग्स है, जिस वजह से दोनों ही तेज गेंदबाज दूसरे पायदान पर हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 881 रेटिंग्स के साथ लिस्ट में पहले पायदान पर बने हुए हैं। बुमराह और स्टार्क के बीच अब मात्र 25 रेटिंग्स का ही अंतर रह गया है, जो भारतीय तेज गेंदबाज क्राइस्टचर्च में होने वाले अगले टेस्ट मैच में हासिल कर सकता है।
697 दिनों तक जसप्रीत बुमराह के सिर सजा रहा था नंबर-1 का ताज
जसप्रीत बुमराह पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज फरवरी 2024 में बने थे। वह टेस्ट बॉलिंग के इस चार्ट में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने थे। उनके सिर यह ताज 697 दिनों तक रहा था, अगस्त 2026 में मिचेल स्टार्क ने उनसे नंबर-1 की पोजिशन छीनी थी। स्टार्क पहली बार अपने करियर में इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंचे थे।
चोट की वजह से लगभग 1 साल टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे जसप्रीत बुमराह
बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में लगभग एक साल बाद वापसी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19 नवंबर 2025 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद जब बुमराह को श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी थी तो वह फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। बुमराह को 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान बाएं घुटने में दिक्कत हुई और 16 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ ODI में फील्डिंग करते हुए उन्हें इम्पैक्ट इंजरी हो गई। वह अगस्त 2026 में भारत के श्रीलंका के दो टेस्ट के दौरे के लिए समय पर फिट नहीं हो पाए। इतने लंबे गैप की वजह से उन्हें टेस्ट रैंकिंग में अपनी बादशाहत खोनी पड़ी थी। हालांकि अब उनके पास एक बार फिर नंबर-1 बनने का मौका है।
क्राइस्टचर्च में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। इस मैच में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। इस जीत से भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में भी जबरदस्त फायदा होगा, वहीं फाइनल में पहुंचने उनकी उम्मीदें भी कायम रहेगी। अगर भारत यह सीरीज जीतने में कामयाब रहता है तो गिल का नाम महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज के साथ जुड़ जाएगा। माही न्यूजीलैंड में आखिरी टेस्ट सीरीज जीतने वाले भारतीय कप्तान थे, उन्होंने 2009 में यह कारनामा किया था। उसके बाद कोई भारतीय कप्तान न्यूजीलैंड में मैच तक नहीं जीत पाया है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें