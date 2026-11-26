जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में धमाकेदार प्रदर्शन कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वह फिलहाल दूसरे पायदान पर है, मगर नंबर-1 का ताज उनसे अब ज्यादा दूर नहीं है।

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 का ताज हासिल करने की दहलीज पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में हुए पहले टेस्ट में 5 विकेट लेने के बाद बुमराह को ताजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है। तीन पायदान की छलांग लगाकर बुमराह संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। ओली रॉबिनसन और जसप्रीत बुमराह के खाते में बराबर 856 रेटिंग्स है, जिस वजह से दोनों ही तेज गेंदबाज दूसरे पायदान पर हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 881 रेटिंग्स के साथ लिस्ट में पहले पायदान पर बने हुए हैं। बुमराह और स्टार्क के बीच अब मात्र 25 रेटिंग्स का ही अंतर रह गया है, जो भारतीय तेज गेंदबाज क्राइस्टचर्च में होने वाले अगले टेस्ट मैच में हासिल कर सकता है।

697 दिनों तक जसप्रीत बुमराह के सिर सजा रहा था नंबर-1 का ताज जसप्रीत बुमराह पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज फरवरी 2024 में बने थे। वह टेस्ट बॉलिंग के इस चार्ट में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने थे। उनके सिर यह ताज 697 दिनों तक रहा था, अगस्त 2026 में मिचेल स्टार्क ने उनसे नंबर-1 की पोजिशन छीनी थी। स्टार्क पहली बार अपने करियर में इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंचे थे।

चोट की वजह से लगभग 1 साल टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे जसप्रीत बुमराह बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में लगभग एक साल बाद वापसी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19 नवंबर 2025 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद जब बुमराह को श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी थी तो वह फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। बुमराह को 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान बाएं घुटने में दिक्कत हुई और 16 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ ODI में फील्डिंग करते हुए उन्हें इम्पैक्ट इंजरी हो गई। वह अगस्त 2026 में भारत के श्रीलंका के दो टेस्ट के दौरे के लिए समय पर फिट नहीं हो पाए। इतने लंबे गैप की वजह से उन्हें टेस्ट रैंकिंग में अपनी बादशाहत खोनी पड़ी थी। हालांकि अब उनके पास एक बार फिर नंबर-1 बनने का मौका है।