क्या भारत अब भी विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? यहां जानिए पूरी डिटेल
रविवार, (22 फरवरी) टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 के तीसरे मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका ने बुरी तरह हरा दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत को मिली करारी हार के बाद उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के कितने चांस हैं, क्या भारत टी-20 विश्व कप से बाहर हो गया है, ऐसे कई सवाल हैं जो क्रिकेट प्रशंसकों के मन में उठ रहे हैं। ऐसे में इसका पूरा गणितीय लेखा जोखा आइए हम आपको बताते हैं।
भारतीय टीम सुपर-8 के ग्रुप-1 में है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के अलावा वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें हैं। प्रत्येक टीम को अपने ग्रुप की तीनों टीमों से भिड़ना है, इसके बाद ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। भारत ने अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ खेला और हार का सामना करना पड़ा। भारत को अपने अगले दो मुकाबले जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीमों के साथ खेलने हैं। भारत को विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों को ना सिर्फ जीतना होगा बल्कि बड़े अंतर से जीतना होगा। दो मैच जीतने के कारण भारत को 4 अंक मिलेंगे और दक्षिण अफ्रीका अगर अपने तीनों मुकाबले जीत लेता है तो वह 6 अंकों के साथ टॉप पर होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मैच जीतता है और भारत भी अपने बचे हुए दोनों मैच जीतता है तो 6 और 4 अंकों के साथ दोनों टीमें पहले और दूसरे स्थान पर होंगी और भारत के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी।
हालांकि, अगर भारत एक भी मुकाबला अब यहां से हार जाता है तो विश्व कप में उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। भारत को अगले दोनों मैचों में हर हाल में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराना होगा और बड़े अंतर से हराना होगा तभी टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी क्योंकि भारतीय टीम को 76 रनों की ऐतिहासिक हार मिली है, जिसके कारण टीम का रन-रेट काफी नीचे चला गया है।
भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है उसको देखते हुए वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे जैसी टीमों को हरा पाना मुश्किल तो होगा, हालांकि, टीम इंडिया वापसी करने के लिए जानी जाती है। यह भी समझना चाहिए कि वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे जैसी टीमें भी दक्षिण अफ्रीका को हराने का माद्दा रखती हैं ऐसे में इस एक मैच के जीत लेने से दक्षिण अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल की राह आसान जरूर हुई है, लेकिन उसे भी जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के पड़ाव को पार करना होगा। कुल मिलाकर भारतीय टीम अगर अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतती है तो मेन इन ब्लू की सेमीफाइनल की राह अभी भी खुली हुई है, लेकिन अगर भारतीय टीम एक भी मुकाबला गंवाती है तो इस टूर्नामेंट में सेवा यहीं समाप्त हो जाएगी।
एक और नजरिए से आसान भाषा में देखा जाए तो आगे आने वाले मैचों में दक्षिण अफ्रीका की टीम वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हरा दे और भारत भी अपने अगले मैचों में इन्हीं दो टीमों के ऊपर जीत हासिल कर ले तो इन भारत आसानी से सेमीफाइनल में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तब वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे में से किसी एक के पास सिर्फ दो अंक होंगे वह आपस में खेले गए मैच से, जबकि एक टीम के पास शून्य अंक होंगे। ऐसे में आइडियल सिचुएशन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के 6 अंक, भारत के चार अंक, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे में किसी के दो और किसी के 0 अंक। इस तरह ग्रुप-1 से टॉप-2 टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका हो सकती हैं और भारत सेमीफाइनल के लिए टिकट कटा सकता है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।