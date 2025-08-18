How can Babar Azam make a comeback in the T20I team Coach told after being dropped from Asia Cup बाबर आजम कैसे कर सकते हैं T20I टीम में वापसी? एशिया कप से पत्ता कटने के बाद कोच ने बताया, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
बाबर 2024 के अंत से ही टी20 टीम से दूर चल रहे हैं, चयनकर्ताओं ने उन्हें यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी ट्राई और अगले महीने होने वाले एशिया कप दोनों से बाहर रखा है। हेसन ने बताया वह बीबीएल के जरिए वापसी कर सकते हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 12:37 PM
पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने संकेत दिया है कि बाबर आजम की राष्ट्रीय T20I टीम में वापसी इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के जरिए हो सकती है। 30 साल के बाबर 2024 के अंत से ही टी20 टीम से दूर चल रहे हैं, चयनकर्ताओं ने उन्हें यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी ट्राई और अगले महीने होने वाले एशिया कप दोनों से बाहर रखा है। अब सवाल है कि बाबर आजम ऐसा क्या करें जिससे उनकी टीम में वापसी हो तो माइक हेसन ने इस सवाल का जवाब दिया है।

हेसन ने स्पष्ट किया कि बाबर एक शीर्ष-गुणवत्ता वाले खिलाड़ी बने हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी जगह वापस पाने से पहले विशिष्ट क्षेत्रों में प्रगति दिखाने की जरूरत है। आईसीसी के हवाले से कोच ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबर को स्पिन के खिलाफ और अपने स्ट्राइक रेट के मामले में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है।”

बाबर का हालिया फॉर्म कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहीय़ उन्होंने त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 47 रन बनाए, लेकिन इसके बाद 0 और 9 के स्कोर पर आउट हुए। पिछले साल उन्होंने टी20 ने 24 मैचों में 129.22 और 133.21 के स्ट्राइक रेट से 738 रन बनाए, जिससे उनकी धीमी खेलने पर आलोचना हुई।

हेसन ने सुझाव दिया कि बाबर के लिए बयान देने का सबसे अच्छा मौका दिसंबर और जनवरी में आएगा, जब उनके बीबीएल में खेलने की उम्मीद है।

हेसन ने कहा, “बाबर जैसे खिलाड़ी के पास बीबीएल में खेलने और यह दिखाने का अवसर है कि वह टी20 में उन क्षेत्रों में सुधार कर रहा है। वह इतना अच्छा खिलाड़ी है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”

Babar Azam Asia Cup 2025
